இந்தric Zemmour Hva prøver denne Reddit-hendelsen å gjenopprette?

Noen dager før den første valgomgangen, franske presidentkandidater noen ganger Ilden fra ethvert tre som skraper stemmene. Dette er tilfellet med Eric Zemor, som ønsket å bygge seg inn i «pikselkrigen», pikselkrigen som har rystet internett de siste timene.

Tilbakeblikk: 1. april lanserte Reddit Network et digitalt samarbeidsnett for Internett-brukere. Regler for deltakelse? Hver spiller med en Reddit-konto har rett til å plassere én piksel på lerretet gratis hvert femte minutt. Han kan male den lille digitale plenen sin for å passe seg selv. Til tross for lerretet på 4 millioner piksler, ble opplevelsen til en bakkekamp, ​​og det fargerike rommet krympet raskt.

For de som nettopp har ankommet, her er beskrivelsen av kampen vår: தற்கு For å delta -> Opprett en konto og sjekk den på Reddit, og gjør deretter en avtale nederst til venstre her: https://t.co/qgZLTMIiSM pic.twitter.com/u8NHYAHJLS – KametoTV (KametoTV) 3. april 2022

Som et resultat ble fellesskap opprettet for å lage samarbeidsdesign: videospilllogoer, ikoner for støtte for Ukraina, filmbilder … et umulig lappeteppe dukket snart opp.

Det ble snart en slagmark med nasjonalisme, og det franske nettsamfunnet integrert bak Camel «Cometo» Kieber. Twitch ble veldig fulgt på plattformen, og videografen oppfordret publikum til å «bruke» pikslene sine for å tegne Frankrikes gigantiske flagg på Reddit. Andre influencere og YouTubere (som Squezzie) ble senere med på innsatsen, » Å beskytte [leur] Territorium» kontra spanske eller nordamerikanske piksler.

For å beskytte det «vakre tricolor flagget»

I Frankrike var «Pixel War» ikke begrenset til nerdenes verden, da det franske rugbyforbundet inviterte sine abonnenter til å bli med i det Kameto-styrte tempoet. Og fordi det komplimenterer tricolor-impulsene til lagkameratene hans. Innbyggere, Eric Zemmor videreformidlet denne virtuelle mobiliseringen og trodde han følte seg riktig.

Lag av høyreekstreme presidentkandidater gratulerer «Franske Internett-brukere beskytter vårt vakre trefargeflagg «. «Frankrike trenger deg, restrukturering gjøres i Reddit.», skrev den tidligere journalisten på Twitter. En reise inn i «pikselkrigen» som ikke faller i smak hos alle Internett-brukere.

Han heter Kamal og representerer Frankrike mer enn deg https://t.co/t01NFHYWIc – Jean Massey (JeanMassiet) 3. april 2022

Opprinnelig satt til mandag, ble slutten av denne pikselkrigen utsatt i flere timer, noe som skapte spenning. Når det gjelder den endelige «(med mange sitater), lar vi deg dømme: