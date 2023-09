🎥 Anderlechts monumentale nederlag stjeler showet fra Neymar og Aleksandar Mitrovic – All Football

Nicolae Stanciu trodde egentlig ikke på Anderlecht-dagene. Det ser ut til å ha fått en god start med Saudi-Arabia.

Etter over ett år i Kina er vi her igjen Nicolae Staniku På siden av Saudi-Arabia. Den rumenske offensive midtbanespilleren signerte for FC Damac-klubben for to uker siden etter å ha spilt for Al-Ahli i seks måneder.

Anderlecht betalte nesten 10 millioner allerede har utmerket seg for sitt nye lag. Under sin andre kamp ble han trukket mot ham Al-Hilaltvinger laget NeymarAleksandar Mitrovic, Serge Milinkovic-Savic eller Kalidou Koulibaly deler (1-1).

Målet hans var verdt avledning da det var et frispark fra 30 meter. Vi vil fortsatt observere veldig faste hender Yassin BounauFor noen dager siden ble Thibaut Courtois nominert blant de fem beste keeperne i verden under «The Best»-trofeet.