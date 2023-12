🎥 Anthony Limpombe gjør det igjen mot RSCA Futures – All Football

Beveren fortsetter mot RSCA Futures, takket være Anthony Limpombe, går Brugge U23s glipp av Deans med en god prestasjon.

Han scoret sin første dobbel for sesongen for å hjelpe Beveren med å vinne mot Tender forrige uke, og han gjorde det igjen mot RSCA Futures lørdag kveld. Anthony Limpombe åpnet scoringen i det 72. minutt og doblet ledelsen etter et kvarter.

Weslandians vant 0–2, deres andre seier på rad og sjette kamp uten tap i ligaen og fortsatte oppgangen i tabellen: Beveren rykket opp til syvende plass og kom innenfor tre poeng fra pallen. RSCA Futures ligger på niende plass, ett poeng bak motstanderen for dagen.

FT | Anthony Limpombe gir SK Beveren seieren! 🔵 #ANDSKB pic.twitter.com/pJ8XGupRUX — Eleven Belgia (FR) (@ElevenBeFR) 2. desember 2023

Klubben beseiret NXT Teens

På et annet møte på kvelden bommet Deanse målet. Flandrians Club ledet mot NXT i tre minutter, takket være et mål fra Lemoine, før de ble sviktet den siste halvtimen. Amin El-Taibi, Benjamin Faraz og Sem Adoor scoret vinnermålene for Brugge (1-3).

På stillingen forblir Dienz på tredjeplass, men tre poeng bak Joult og seks bak Peersat, som har et løp i hånden. Club NXT er nummer seks med 20 poeng, samme som Beveren.