Overgangen fra Jubiler Pro League til Ligue 1 krever noen ganger litt tilpasningstid. For Musa al-Tamari går det som smurt.

I Belgia, Musa al-Tamari Til tider ble han sett på som en spiller som ikke likte å spille mer enn sin evne. Etter tre sesonger i Leuven krysset den jordanske kantspilleren en milepæl i sommer ved å slutte seg til Montpellier.

I Hérault ser 26-åringen på populariteten hans. Han kom opp stort i en 1-4 seier Montpellier Scoret to ganger i Lyon. Etter at laget hans åpnet scoringen med en flott ball fra Lyon-keeperen, slo Al-Damari til i rask rekkefølge for å gi laget en tremålsledelse.

Den tidligere Louvaineren kom med visittkortet til Ligue 1 da han tok Duje Caleda-bilen fra 50 meter og feilbeint Remy Rio. I andre omgang sørget Biz Repetida for 0-3 av keeperen sin etter en strålende klarering med et nytt vanvittig løp på høyresiden. Utover disse to aktivitetene, ble Al-Damari tiltrukket av det lett å gå utendørs. Hvis ytelsen kommer…