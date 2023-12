🎥 For en utsikt til Antwerpen! Arthur Vermeeren tar ledelsen og Barca er beseiret i Beauxuil! – Hele fotballen

En emosjonell kveld for Antwerpen da de slo FC Barcelona 3-2. Bare forlat Europa med hevet hode.

jegAntwerpen Garantert å komme sist, FC Barcelona er nesten sikker på å komme først: Gruppe H var uavgjort før denne siste plakaten. Likevel nøt Bossuil en historisk kveld: innbyggerne i Antwerpen slo Barca 3-2 for å redde æren. , deres første poeng i denne Champions League.

Etter bare 75 sekunder, Arthur Vermeer Andre steder hadde laget hans fordel av godt press mot katalanerne med heads up. 1-0 og allerede for 18 år, 11 måneder og 3 dager siden erstattet Vermeeren Paul van Hiemsd i Champions League som den yngste belgiske målscoreren.

Arthur Vermeeren scorer mot FC Barcelona. Det var hans første mål i Champions League! 🚀 #rdlsport pic.twitter.com/vYH8tyCAfv — RTL Sports (@RTLsportsbe) 13. desember 2023

Førende til målet ble den…straffet av den store gamle katalanerens utligning på kontringen. En corner koblet sammen og forsvaret plasserte seg dårlig på omstillingen, ble Antwerpen overrasket Ferran Torres.

Tidlig i andre omgang brølte Bossuil etter at et mål av Vincent Johnson ble underkjent for offside før rødt kort. Serge Roberto Kansellert av VAR. Janssen fant til slutt et nytt mål for å la Antwerpen ta en 2-1 ledelse, igjen takket være en svært aggressiv defensiv presse.

Vil seier være nok for Antwerpen? Nei, for i ekstraomgangene slapp Richie de Latte inn et dumt frispark som Barcelona brukte til å utligne. I prosessen presenterte det katalanske forsvaret en ny gave mens Antwerpen-supporterne fortsatt vaklet etter slaget. Så veltet Bosoil før løpet George Ilenikena Han som drepte fyrstikken med en liten stjålet ball. Antwerpen ventet til siste dag med å oppnå en verdifull seier.