🎥 Når Oral Mangala ved et uhell dytter verdens beste keeper – All Football

Nottingham Forest vant en overraskende 2-0-seier over Aston Villa. Med målet om en spesifikk Orel Mangala.

Belønner den beste målvakten i sesongen 2022/2023, for hans første konkurranse siden han endte først i Lev Yashin Trophy, Emiliano Martinez Lever ikke helt opp til statusen sin. Målvakten ville spare til «fotografene» men tillot til slutt skuddet.Oral Mangala I nettene hans.

Hvis argentineren kan gjøre det bra, bør vi på ingen måte undervurdere renheten i Mangalas skudd: Hans nesten stående skuddteknikk er verdt en omvei.

🇧🇪 ⚽️ Orel Mangala scorer sitt første mål for sesongen i Premier League! 👉 Streiken lar Tricky Trees ta en 2-0 ledelse mot Aston Villa. (📽️ @VOOsport)pic.twitter.com/8IOpdihrIl — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) 5. november 2023

Hans første mål for sesongen ble tillatt Nottingham Forest mot å bryte tidlig i andre omgang Aston Villa. I motsetning til Leander Dentonker, har Yuri Tielemans på benken indirekte akselerert fremveksten av spillet sitt. Første tap på 7 kamper for Unai Emerys menn, første seier på 7 kamper for Nottingham…