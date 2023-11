🎥 Norge: Utenfor benken avslutter han møtet med Ultras – All Football

Hver uke byr fotballen på ekstraordinære briller. Men her på Rosenborg har vi nådd en milepæl.

I en ekstraordinær begivenhet på dag 27 av 2023-sesongen i norske D1, skapte innbytterspissen Ole Sæter oppsikt for Rosenborg BK. Rett før slutt i første omgang av kampen mot Molde FK (vant 3–1) mistet Sæter besinnelsen og entret banen for å irettesette Matthias Lović for en felling noen meter fra benken. Spilleren ble raskt oppdaget av dommeren og kastet ut av banen, og kastet ikke bort tid på å bli med på ultras på tribunen etter et kort besøk i garderoben, og viste stolt frem sin sjokoladerosa chasuble.

I hjertet av Rosenborg Kop ble Sæter sett feire lagets seier, med en fakkel og røykbombe i hånden, og ledet hele standen ved å synge sanger inn i en megafon. Ett bilde viste ham bak kulissene på stadion, iført en maske i klubbfarger.

Rosenborg sendte spilleren en enkel advarsel for hans oppførsel på klubbtribunen. Sæter ba om unnskyldning for handlingene sine og forklarte: «Det var for mange følelser til at jeg kunne kontrollere. Det hele skjedde så raskt og plutselig at jeg fant meg selv der, med en lommelykt i hånden, og sang sammen med fansen. Dette skulle ikke ha skjedd. Det skjedde.»

Mens disiplinærutvalget møttes tirsdag for å diskutere lengden på Sæters suspensjon etter det røde kortet, har sjefen for Norges Fotballforbund bekreftet at spilleren ikke vil bli straffet for å tenne en lommelykt med ultras.