🎥 Utrolig: Ny dommerfeil… og ny månerettferdighet! – Hele fotballen

Fredag ​​kveld spilte Lomel SK og Padro Easton Masmechelen i et Limburg-derby i Challenger Pro League. Mange tvilsomme avgjørelser ble tatt på møtet.

Pedro Eiston sørget for 1-2, men ting kunne vært veldig annerledes. I siste liten sendte Lommel-forsvarer Trice Wouters ballen i nettet. Et rettferdig mål, men dommeren avgjorde noe annet.

Målet ble først anerkjent av dommeren. Deretter brukte han lange minutter på å be linjedommeren om en forklaring og nektet til slutt målet.

En absolutt månebeskrivelse av voldgiftssektoren!

Deretter forklarte voldgiftsavdelingen om dette stadiet. «På frisparket var ikke spissen Lommel offside», ble det innrømmet, men det var tydelig å se på opptakene.

«Lommels mål ble avvist fordi dommeren kalte offside (basert på linjedommerens flaggsignal) før ballen gikk inn i mål,» fortsatte fotballavdelingen. Spørsmål dukker ikke opp.

deretter, Steph Peters Han kom for å forklare fasen, og sa tydelig at det ble fløyta etter at ballen krysset streken.