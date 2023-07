🔎 Alma Bridge – Definisjon og forklaringer

Introduksjon

De Broen til Alma Det er en bro som ligger i Paris, og krysser Seinen. Navnet minner om slaget ved Alma (1854) på ​​Krim.

Denne siden betjenes av t-banestasjonen Alma-Marcio.

Zouaver og crus

Der hviler den i en enkelt haugVann (Vann er en allestedsnærværende kjemisk forbindelse på jorden, viktig for alle …), på oppstrømssiden, fungerer en stående statue av Jove, reist i 1856, som et populært instrument for å måle Seines flom. Når nivået på Seinen når dette Zouave-nivået, er akveduktene på bredden vanligvis stengt. Når vannet stiger opp til Zouaves lår, er Seinen ikke lenger farbar. Under den historiske flommen i 1910 steg vannet opp til skuldrene.

Etter å ha blitt forfremmet i 1970 og fratatt all mening fra det, er Juve mye mer enn det opprinnelig var. I samme målestokk er flommen den rapporterer mer ekstrem. Administrasjon måler flomnivå ved Tournelle Bridge.

nyhetssak

Flammen til Pont de l’Alma, inngang Tunnel (En tunnel er et underjordisk galleri for kommunikasjonsmidler (vei…) Bak, bro (ukjent) til venstre

Alma Bridge ligger nær tunnelen der prinsessen av Wales sto (Lady D) ble oppdaget døde (Døden er den endelige tilstanden til en biologisk organisme, når den slutter å leve (selv om…) I august 1997. Denne tunnelen, ofte kalt Pont de l’Alma-tunnelen, er faktisk mellom broen og Place de l’Alma. Med utsikt over denne tunnelen står Frihetsflammen, en kopi i naturlig størrelse av Frihetsgudinnens flamme. Dette minnesmerket levert av avisen International Herald Tribune I 1987 minnes det fransk-amerikansk vennskap og takker Frankrike for restaureringen av Frihetsgudinnen. Den ble avledet fra sin opprinnelige funksjon og ble et sted for spontan meditasjon for beundrere av den avdøde prinsessen. Det offisielle monumentet til minne om prinsessens død er faktisk i en hage i distriktet. Slough (I geologi er en sump en type landformasjon med lite relieff…).

Historie

Brua ble bygget fra 1854 til 1856 i Kariels regi. Den ble åpnet av Napoleon III 2. april 1856 (opprinnelig var åpningen planlagt for 1855-utstillingen) Haugene er dekorert med 4 statuer – en zouave og en grenader skåret av Georges Diebolt, en jeger til fots og en artillerist – som representerer fire regimenter som kjempet tappert i Krim-krigen. Kjent fra Le Chasseur à piedHovedvei (En motorvei er en vei reservert for sirkulasjon av raske motoriserte kjøretøy …) vs. A4 Moden (En vegg er en solid struktur som skiller eller definerer to rom.) Sør (Sør er et kardinalpunkt, motsatt av nord.) På Grus Redoubt ved Bois de Vincennes forblir grenaderen i Dijon, fødestedet til skulptøren, og skytteren presenteres og erstattes. Markedet (Aisne-avdelingen), Sitert (By (latin civitas) er et eldgammelt begrep som refererer til…) Fram til 1993, kjære til hjertene til 41 etablerte artilleristere Marine Artillery Squadron.

For den universelle utstillingen i 1900 ble broen doblet av en gangbro kjent som Alma Footbridge.

Fra 1970 til 1974 ble brua fullstendig erstattet på grunn av sin tranghet og bebyggelse. Bare Zouave er bevart (men ikke på samme side).

Originale idoler

En jeger til fots ved Vincennes

Denne broen forbinder 7e Arrondissement, venstre bredd (RG), på 8e og 16e Arrondissements, høyre bredd (RD). Ligger mellom Verft (Le Quai er det kulturelle sentrum av byen Angers i departementet Maine-et-Loire…) Branley (RG) og Theallé (Avenue er en stor byvei. Den er i utgangspunktet omkranset av trær og en…) fra New York (DR).