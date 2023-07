🔎 Isomalt – Definisjon og forklaringer

Introduksjon

Isomalt Generell IUPAC navn Lignende ord Isomaltitol

Jeg»Isomalt (V.S 12 H 24 Åh 11 ) er et søtningsmiddel som brukes i menneskemat og merket (polyol). E953 Innsiden Europa (Europa er en landmasse, forutsatt at…). Den har en sødmestyrke på 0,5, noe som betyr at den er halvparten så søt som den smaker Sukker (Ofte kalt sukker, fra 1406, «et stoff med søt smak …) bord (sukrose).

komposisjon

Isomalt er en komposisjon (En blanding er en kombinasjon av to eller flere faste, flytende eller gassformige stoffer…) To forbindelser i forholdet 50/50 som invertsukker. For invertsukker er dette molekyler Glukose (Glukose er aldoheksose, hovedrepresentanten for ose (sukker). Konvensjonelt er det…) Og Fruktose (Fruktose (eller levulose) er et monosakkarid (ikke-hydrolyserbart enkelt sukker) fra gruppen…). Når det gjelder isomalt, er dette to komplekse forbindelser som er derivater sukrose (Sukrose, eller sukrose, er ganske enkelt kommersielt sukker utvunnet fra rødbeter …) oppnådd ved eller gjennom flere kjemiske endringerIsomaltose (Isomaltose er et disakkarid laget av 2 glukoseenheter.) Av Hydrogenering (Hydrogenering er en kjemisk reaksjon som involverer tilsetning av et molekyl…). Disse to forbindelsene er 1,6-glukopyranosyl-D-sorbitol (forkortet til GBS – CAS nr. 534-73-6) og 1,1-glukopyranosyl-D-mannitol (forkortet til GBM – CAS nr. 20942-99-8) ).

Produksjon

Isomalt produseres industrielt fra sukrose i to trinn (a disakkarid (Disakkarider er sukkerarter dannet av to monosakkarider (ikke-hydrolyserbare enkle sukkerarter). Hvis…) som består av en glukoseenhet og en fruktoseenhet). Det første trinnet er produksjonIsomaltulose (Isomaltulose er et disakkarid som finnes naturlig i honning og sukkerrør…) (palatinose) ved isomerisering av sukrose via Virkningen av enzymer Sukroseisomeraser (A.K.A avledet fra sukrose-mutaser eller isomaltulose-syntaser). Protaminobacter rubrum. Jeg»Enzym (Et enzym er et molekyl (protein eller RNA i tilfelle av ribozymer) som tillater…) Sukrose konverterer den osidiske (1→2)-bindingen til en (1→6)-binding. Det andre trinnet er katalytisk hydrogenering av isomaltulose, som fører til produksjon av en blanding av hydrogenerte disakkarider og oser, der de 2 hovedforbindelsene er glukose α(1→6). Ved avhengighet (Sorbitol eller Glucitol er en naturlig polyol (eller sukkeralkohol), med dobbelt så søtningskraft…) og glukose α(1→1) Mannitol (Mannitol eller 1,2,3,4,5,6-heksanheksol (C6H8(OH)6) er en polyol («sukker-alkohol»); det er en…).

Egenskaper

Isomalt er et derivat av sukrose, men egenskapene er helt forskjellige. Her er det noe: