🔎 Kjemisk reaksjon – Definisjon og forklaringer

Introduksjon

EN Kjemisk reaksjon Det er en endring i materie der kjemiske arter (atomare, ioniske eller molekylære) endres: artene som konsumeres kalles reaktanter. Artene som dannes under reaksjonen kalles (reaktanter). Forskere har visst det siden arbeidet til Lavoisier (1777). Kjemisk reaksjon (En kjemisk reaksjon er en endring i substans…) foregår uten målbar variasjon i masse: «Ingenting går tapt, ingenting blir til, Alt (Forstå hele det som ofte er verden eller…) transformerer» oversettes det Massebeskyttelse (Før du oppdager at masse er en form for energi, fysikkens lover og….

Kjemiske reaksjoner forårsaker endringer i kjemiske egenskaper saken (Substans er ethvert kroppsdannende stoff som har en konkret realitet. Dens…)Derfor tilstandsoverganger (tilkobling, Størkning (Størkning er prosessen der en væske endres til en tilstand …), Fordampning (Fordampning er den gradvise endringen fra væske til gass. Den er forskjellig fra…), kokende (En byll er dannelsen av bobler under en voldsom forandring i kroppen…)…), slitasje, korrosjon… kan utløse en reaksjonEnergi (I en generell forstand refererer energi til alt som lar deg jobbe, skaper energi osv.) (Vanligvis i form Varme (I dagligtale har ordene varme og temperatur ofte samme betydning:…), men lys), så kalles det «eksotermisk». Det kan kreve tilførsel av energi i form av varme (dermed «skaper kjøling») eller lyset (Lys er en samling av synlige elektromagnetiske bølger…), kalles det da «endotermisk». Vanligvis oppstår en reaksjon bare hvis visse betingelser er oppfylt (tilstedeværelse av alle reaktanter, temperatur (Temperatur er en fysisk størrelse målt ved hjelp av et termometer og…)av Press (Trykk er et grunnleggende fysikkbegrep. Du kan tenke på det som en rapportert kraft…), fra lys). Noen reaksjoner krever eller forenkles av tilstedeværelsen av et kjemikalie Katalysator (I kjemi er en katalysator et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon;…). Tradisjonelt involverer kjemiske reaksjoner endringer knyttet til bevegelse av elektroner, dannelse og brudd av kjemiske bindinger. Imidlertid er det generelle konseptet for en kjemisk reaksjon, spesielt konseptetEkv (I matematikk er en ligning en likhet som relaterer forskjellige størrelser, vanligvis…) Gjelder også fundamentale endringer i kjemi, partikler og kjernereaksjoner. I Organisk kjemi (Organisk kjemi er en gren av kjemi som er opptatt av den vitenskapelige studien av…), kombineres ulike kjemiske reaksjoner i en kjemisk syntese for å oppnå det ønskede produktet. I Biokjemi (Biokjemi er grenen av vitenskapen som studerer de kjemiske reaksjonene som finner sted…)En rekke kjemiske reaksjoner katalysert av enzymer skaper metabolske veier der normalt umulige synteser og nedbrytninger utføres i en celle.

Mikroskopisk visning (på atomnivå)

Kjemisk reaksjon: Utveksling Atomer (Et atom (fra gresk ατομος, atomos, «det kan ikke …) Mellom forbindelser, f.eks Forbrenning (Forbrenning er en eksoterm redoks kjemisk reaksjon. Når…) fra Metan (Metan er et hydrokarbon med den kjemiske formelen CH4. Det er en veldig enkel forbindelse…) I Dioksygen (Dioksygen er et molekyl som består av to oksygenatomer, O2,…) .

Materie er bygd opp av atomer gruppert sammen i kjemiske forbindelser Under en kjemisk reaksjon bytter forbindelsene ut atomene sine; Ved å gjøre det endres forbindelsenes natur. Kjemiske reaksjoner involverer bare endringer i bindingene mellom atomer (kovalente bindinger, ioniske bindinger, metalliske bindinger).

For å representere hendelsene som skjer under en kjemisk reaksjon, skriver vi en kjemisk ligning.

Reaksjonshastighet

Studiet av energien til systemet (termokjemi) hjelper til med å bestemme om en reaksjon vil oppstå eller ikke, hvilken innledende energi som må tilføres for å overvinne barrieren. Men det er en annen Setter opp (En parameter er et informasjonselement som skal tas i betraktning i vid forstand…) Viktig: Reaksjonshastighet.

Reaksjonshastighet er et mål på endringshastigheten Tid (Tid er et konsept skapt av mennesker for å forstå…) Konsentrasjonene eller/og trykket til stoffene som er involvert i denne reaksjonen. Analyse av reaksjonshastigheter er viktig for mange bruksområder som f.eksEngineering (Engineering refererer til alle aktiviteter som spenner fra design og studier til …) Studiet av kjemi eller kjemisk likevekt.

Reaksjonshastigheten avhenger av:

Konsentrasjon av reaktanter: Høyere konsentrasjon øker potensialet Konflikt (Kollisjon er et direkte støt mellom to objekter. Et slikt støt overfører en partikkel…) mellom molekyler, og øker dermed reaksjonshastigheten.

mellom molekyler, og øker dermed reaksjonshastigheten. De flate (En overflate refererer vanligvis til det ytterste laget av en gjenstand. Begrepet a…) Tilgjengelig for interaksjoner mellom molekyler av faste stoffer i heterogene systemer. Et større overflateareal gir en raskere reaksjonshastighet.

Tilgjengelig for interaksjoner mellom molekyler av faste stoffer i heterogene systemer. Et større overflateareal gir en raskere reaksjonshastighet. Når trykket øker, synker det Vol (Volum, i fysiske eller matematiske vitenskaper, et mål på utvidelse …) Derav avstanden mellom molekylene. Det øker Frekvens (I fysikk refererer frekvens vanligvis til et mål på hvor mange ganger…) Kollisjoner av molekyler.

Derav avstanden mellom molekylene. Det øker Kollisjoner av molekyler. Energi å implementere (Aktivering kan referere til dette:) er definert som Beløp (Mengde er en fellesbetegnelse for måling (antall, mengde); en skala,…) Energi som kreves for å starte og opprettholde spontan reaksjon.

er definert som Energi som kreves for å starte og opprettholde spontan reaksjon. En stigende temperatur aktiverer en reaksjon som øker energien til molekylene og skaper flere kollisjoner per tidsenhet

Fraværet eller tilstedeværelsen av en katalysator endrer reaksjonsmekanismen, noe som øker reaksjonshastigheten og reduserer den nødvendige aktiveringsenergien. En katalysator blir ikke ødelagt under reaksjonen.

For noen reaksjoner må tilstedeværelsen av elektromagnetisk stråling, spesielt ultrafiolett stråling, bryte bindingene for å sette i gang reaksjonen.

Merk at noen reaksjoner ikke avhenger av konsentrasjonen av reaktantene.