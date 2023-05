🔎 Oksidasjonsreduksjon i organisk kjemi

Introduksjon

HAN redoksreaksjoner De er av stor betydning i organisk kjemi. Strukturen til forbindelsene gjør imidlertid tilnærmingen ganske forskjellig fra det som er observert i uorganisk kjemi eller elektrokjemi, spesielt siden oksidasjons-reduksjonsprinsipper omhandler mer, i de to sistnevnte tilfellene, med ioniske forbindelser; kjemiske bindinger i en struktur organisk (Organisk kjemi er en gren av kjemi som er opptatt av beskrivelse og studie av en stor…) er i hovedsak kovalente, så organiske redoksreaksjoner viser ikke elektronoverføring i føle (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) er et vitenskapelig prosjekt som har som mål…) elektrokjemisk begrep.

Bestemmelse av oksidasjonstallet

Du kan bestemme oksidasjonstilstanden til a atom (Et atom (fra gresk ατομος, atomos, «som ikke kan være …) når du beregner din oksidasjonsnummer. Jo høyere den er, jo meratom (Et atom (gammelgresk ἄτομος [atomos]»det…) Dette oksid.

Summen av alle oksidasjonstallene i et molekyl er lik bære (Nyttelasten representerer hva den faktisk er…) totalt molekyldet er å si null (Tallet null (fra italiensk null, avledet fra den arabiske sifr,…) i de fleste tilfeller i organisk kjemi (Organisk kjemi er en gren av kjemi som er opptatt av den vitenskapelige studien av…) (nøytrale molekyler). Oksydasjonstallet til kull (Karbon er et kjemisk element i familien av krystallogener, symbol C,…) er den som skal bestemmes, så karbon tas som en «referanse»: oksidasjonstallet til de andre atomene er positivt når atomet er mindre elektronegativt enn karbon, og omvendt. Således, bortsett fra i spesielle tilfellerhydrogen (Hydrogen er et kjemisk grunnstoff med symbol H og atomnummer 1). har et oksidasjonstall på +1oksygen (Oksygen er et kjemisk element i kalkogenfamilien, av…) –2, dennitrogen (Nitrogen er et kjemisk element i pniktogenfamilien, symbol N og…) –3, halogener –1.

I eksemplene nedenfor er oksidasjonstallene brukt for beregningen inne rød (Rødfargen reagerer på forskjellige definisjoner, avhengig av det kromatiske systemet vi lager…) og resultatet i Grønn (Grønn er en komplementær farge som tilsvarer lys som har en bølgelengde…). Når det gjelder etan, gir de 6 hydrogenatomene a Total (Totalt er kvaliteten på fullstendigheten, uten unntak. Fra et regnskapsmessig synspunkt, en…) på +6 som fører til å beregne et oksidasjonstall på –3 for hvert karbon siden 6×(+1) + 2×(–3) = 0. Når det gjelder etylen, får vi et oksidasjonstall på –2 for de to karbon og -1 foracetylen (Acetylen (kalt etyn av IUPAC-nomenklaturen) er en…). I følge disse beregningene, a alken (Alkener er umettede hydrokarboner, karakterisert ved en dobbel…) er derfor en oksidert form av a alkan (Alkaner er mettede hydrokarboner. Det vil si at de ikke er det…) og en alkyn, en oksidert form av en alken. På samme måte kan alkoholer (metanol nedenfor), aldehyder (formaldehyd) og karboksylsyrer (maursyre) rangeres i stigende rekkefølge av oksidasjon.

Er et epoksid en oksidert form av en alken? Når man sammenligner etylen ogoksid (Et oksid er en forbindelse av oksygen med et negativt element…) av etylen (nedenfor), er svaret ja. På den annen sidesyre (En syre er en kjemisk forbindelse generelt definert av dens reaksjoner …) formisk og formylklorid har det samme grad (Ordet grad har flere betydninger, det brukes hovedsakelig i felt…) av oksidasjon.

Grenser: Denne metoden er ikke anvendelig når karbonatomene er svært annerledes (I matematikk er det som er annerledes definert i den algebraiske teorien om…) med mindre du betrakter molekylet som en samling av flere uavhengige fragmenter.

Basert på denne metoden har vi:

oksidasjonstall – 4 for alkaner

oksidasjonstall – 2 for alkener, alkoholer, alkylhalogenider, aminer

oksidasjonstall 0 for konjugerte alkyner, ketoner, aldehyder, dioler

oksidasjonstall + 2 for karboksylsyrer, amider, kloroform (Kloroform eller triklormetan er en organisk klorkjemisk forbindelse med formelen…)

oksidasjonstall + 4 for karbondioksid (Karbondioksid, ofte kjent som karbondioksid eller karbondioksid, er en…) og tetraklormetan (Tetraklormetan eller karbontetraklorid er en kjemisk forbindelse…)

Redoksmekanismer i organisk kjemi

organiske reduksjoner

Det er flere mekanismer for organiske reduksjoner:

Direkte overføring under a reduksjon av den første elektron (Elektronet er en elementær partikkel av leptonfamilien, og har en ladning…) som bjørkereduksjon for eksempel

som bjørkereduksjon for eksempel Hydridoverføring med eksempelet aluminiumhydrid og litium (Litium er et kjemisk grunnstoff, symbol Li og atomnummer 3.)

hydrogenreduksjon med en Katalysator (I kjemi er en katalysator et stoff som øker hastigheten på en kjemisk reaksjon;…) som Lindlars katalysator eller Adkins» katalysator.

som Lindlars katalysator eller Adkins» katalysator. Disproporsjoneringsreaksjon som Cannizzaro-reaksjonen.

Noen reduksjoner der bare en endring av oksidasjonstilstand observeres, slik som Wolff-Kishner-reaksjonen, går ikke inn i noen reduksjonsreaksjonsmekanisme.

organiske oksidasjoner

Det er flere mekanismer for organiske oksidasjoner: