🔎 Scalpay (Indre Hebrider) – Definisjon og forklaringer

Sgalpaigh ( Gud ) Geografi Land Storbritannia Skjærgård Indre Hebridene plassering Atlanterhavet Kontaktinformasjon Område 24,83 km2 Fremheve Mullach na Càrn ( 400m ) geologi fastlandsøya Administrasjon Storbritannia konstituerende nasjon Skottland Demografi Befolkning 10 innbyggere. (2001) Tetthet 0,4 innbyggere/km2 Annen informasjon Oppdagelse Forhistorie Tidssone UTC+0 britiske øyer

Scalpay (Sgalpaigh, øya seilbåt (En seilbåt (eller seilbåt, seilbåt) er et fartøy eller skip som drives med makt…) på skotsk gælisk) er en øy iskjærgård (En skjærgård er en gruppe øyer relativt nær hverandre. Nærhet…) fra Hebridene (Hebridene (Na h-Innse Gall, på skotsk) er en øygruppe i Storbritannia som ligger…) interiør, Skottland.

Isle of Skye utsikt (Synet er sansen som lar oss observere og analysere miljøet gjennom mottak og…) fra Scalpay.

Atskilt fra østkysten av Isle of Skye av innsjø (En innsjø er en vannmasse; det kan være en innsjø (ferskvannssjø) eller en arm…) i CairidhScalpay stiger til 400 meterhøyde (Høyde er den vertikale høyden av et sted eller objekt i forhold til et nivå…) I Mullach na Càrn ; Området er omtrent 25 kilometer (Måleren (symbol m, fra den greske metroen, måling) er den grunnleggende lengdeenheten til systemet…) Nett.

Scalpay, som ellers er privateid, er hjem til en hjortefarm, samt et viltreservat og utleiehus for besøkende. Selv om øya har bartrærplantasjer, er det meste fortsatt dekket av lyng (Lyg representerer mer enn 800 arter av tofrøbladede planter i…).

Den velstående skipsrederen og politikeren Donald Currie eide øya på slutten av XIXmin århundre ; Det var han som fikk bygget de første veiene og bestilte mesteparten av treplantingen.