🠠 VLOG 001 – En Garmin epix Pro kommer hjem

Jeg møter begrensninger med Apple Watch Ultra. Fra et programvaresynspunkt må jeg ofte fikse det, installere tilleggsapplikasjoner og trikse. Så jeg bestilte en Garmin epix Pro for å se hva som foregikk «head-on».

Introduksjon

Jeg bestemte meg for at jeg skulle lage en VLOG. Jeg bestilte en Garmin epix Pro for å gå head-to-head med Apple Watch Ultra 2. Hvis du er ny på denne kanalen, forbereder jeg meg til mitt andre maraton, og jeg kjører CrossFit daglig. Sport er en stor del av livet mitt og jeg trener mye. I dag vet ikke Apple Watch hvordan den skal hjelpe meg i forberedelsene mine: det er uten tvil den best tilkoblede klokken, men det er ikke det jeg vil kalle en Smartklokke.

Jeg planlegger å gjøre en dybdetest av epix Pro i begynnelsen av februar og sammenligne den med Apple Watch Ultra 2. Så abonner for å være sikker på at du ikke går glipp av denne videoen.

Parentes: hvorfor en Garmin

Under pandemien, da jeg begynte å løpe, kjøpte jeg en Fenix​​som jeg elsket: Garmin var langt fremme med å overvåke arbeidsmengde, restitusjon, treningsanalyse og kapasiteter etter sektorer… Alt dette var veldig merkbart. Apple var tydelig sent ute, men det «vakre produktet»-siden og den spillifisering Gjennom begynnelsen av ringen var det fantastisk.

Tre år senere fortsatte Garmin å innovere, og tilbyr nye sportssporingsfunksjoner, og Apple lanserte ganske enkelt en Watch Ultra. Det er ingen nye funksjoner, bare en ny. maskinvare. Det er en uforgjengelig titan- og safirklokke, men den byr ikke på mer enn en «enkel» Apple Watch sportslig sett.

Derfor må du legge til programmer som HealthFit, eller Athletics, for å oppnå det Apple ikke gjør: analyse. Lær å lese og bruke en TSB-modell, planlegg dine egne treningsøkter eller kjøp programmering, alt hjemmehørende i Garmin-økosystemet. Det er inkludert!

Du kan lett se at jeg forventet mye mer av watchOS 10 og iOS 17. Det er direkte skuffende. Nå, vil Garmin være i stand til å forføre meg … det er et annet spørsmål!

Første prøvetrening.

Min første treningsøkt var en ganske kardiovaskulær CrossFit-økt. Min største overraskelse var å legge merke til at skjermen til Garmin epix var bedre å se på enn Apple Watch Ultra.

Dataene vises sikkert annerledes (med riktig mellomrom og ikke i listeform) og denne skjermen kan tilpasses, men fremfor alt virket skjermen skarpere, lysere. Kort sagt, det var faktisk morsommere å bruke epix under denne treningen.

Idag er en fartlek jeg laget med epix pro og der også mye mer behagelig. Klokken tilpasser seg raskere til endringer i tempo enn Apple Watch Ultra, skjermen er mer lesbar fordi du går ut av denne «klar»-modusen og tilleggsdata dukker opp, for eksempel temperatur.

På den annen side, under automatisk synkronisering fra Strava mister vi energidataene, som imidlertid rapporteres perfekt i Garmin Connect. Strava ser ikke ut til å ønske det.

Neste skritt

Til helgen har jeg tenkt å ta en tur til fjells, til tross for svært dårlig værmelding (mye snø, ikke noe for dramatisk heller). Dette vil være en mulighet til å teste komforten til kortene som Adrien tilbyr på Discord (KartRando). I en måned vil jeg fortsette å bruke Apple Watch og Garmin epix parallelt for å utvikle anmeldelsen min om løping og CrossFit.

Jeg bestilte en Garmin Index S2-skala å mate hele Garmin-økosystemet med data og se hva det kan tilby meg (mens du dumper dataene inn i Apple Health).

Mye av bak kulissene vil bli delt på instagram OG Stravasom vanlig.