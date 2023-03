🧠 Forurensninger som slippes ut av veitrafikk har en innvirkning på hjernen vår

Luftforurensning er et stort problem for folkehelsen i verden, og etter Verdens helseorganisasjon (OMS), ånder 99 % av verdens urbane befolkning en luftinnhold av høye nivåer av forurensninger som er farlige for helsen. Disse luftforurensningene kan komme fra naturlige kilder, men de slippes i hovedsak ut av menneskelige aktiviteter, som transport… Det er derfor et team av forskere har undersøkt spørsmålet om konsekvensene av vår eksponering for luftforurensning. trafikk i hjernens funksjon.

Faktisk i en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet MiljøhelseEt team av forskere fra University of British Columbia og University of Victoria, Canada, har vist at eksponering for vanlige nivåer av trafikkforurensning kan endre hvordan den menneskelige hjernen fungerer på bare noen få timer.

«I mange tiår trodde forskere at hjernen kunne beskytte seg mot de skadelige effektene av luftforurensning»sier Dr. Chris Carlsten, studieforfatter, professor, sjef for luftveismedisin og Canada forskningsleder om yrkes- og miljølungesykdommer ved UBC. «Denne studien, som er den første i sitt slag i verden, gir nye bevis som støtter en sammenheng mellom luftforurensning og erkjennelse.»han legger til.

For å gjennomføre denne studien og komme frem til slike resultater, Forskerne eksponerte kort 25 friske voksne for eksos fra dieselmotorer og filtrert luft., til forskjellige tider, i et laboratorium. De målte hjerneaktivitet før og etter hver eksponering ved hjelp avfunksjonell magnetisk resonans (fMRI).

Studien ble utført i et UBC Air Pollution Exposure Laboratory, lokalisert ved Vancouver General Hospital, som er utstyrt med toppmoderne eksponeringskabinettteknologi, som er i stand til å etterligne hvordan det er å puste inn en rekke luft. forurensninger

Derfor kunne de ved å bruke fMRI analysere endringer i hjernens standardmodusnettverk (MDP) av hver deltaker og fant at eksponering for eksosgasser, sammenlignet med eksponering for filtrert luft, resulterte i en reduksjon i funksjonell hjerneforbindelse i mange områder av hjernenettverketetter to timers eksponering… Imidlertid gikk tilkoblingen tilbake til det normale etter eksperimentet.

Standardmodusnettverket (MDP) er et sett med sammenkoblede hjerneregioner som spiller en viktig rolle i minne og intern tenkning.

«Vi vet at svekket funksjonell tilkobling i MDP har vært assosiert med redusert kognitiv ytelse og symptomer på depresjon, så det er bekymringsfullt å se trafikkrelatert forurensning forstyrre nettopp disse nettverkene.»sier Dr. Jodie Gawryluk, professor i psykologi ved University of Victoria og hovedforfatter av studien.

Du bør unngå å bli utsatt for avgasser for lenge.

Luftforurensning var allerede kjent for å være et stort globalt folkehelseproblem, men denne studien gir de første bevisene hos mennesker, fra et kontrollert eksperiment, påEndret tilkobling til hjernenettverk indusert av luftforurensning.

Nedsatt hjerneforbindelse kan manifestere seg i dagliglivet gjennom for eksempel nedsatt arbeidsminne og atferdsmessig ytelse, samt nedsatt arbeidsproduktivitet.

«Selv om mer forskning er nødvendig for å fullt ut forstå de funksjonelle virkningene av disse endringene, kan de endre folks tenkning eller evne til å arbeide.»sier Dr. Jodie Gawryluk.

Arbeidsminne er en form for korttidsminne som lagrer og manipulerer informasjon i kort tid (noen få sekunder) for å bruke den til å utføre en oppgave (Alzheimerforeningen i Frankrike).

Det er ikke uvanlig i store byer å sitte fast i trafikken i flere timer, og ifølge resultatene av studien, bare to timers eksponering for dieseleksos kan føre til redusert funksjonell tilkobling av hjernen. Ifølge Dr. Carlstens hypotese kan effekten av luftforurensning til og med være langvarig når eksponeringen er kontinuerlig.

«Folk vil tenke seg om to ganger neste gang de sitter fast i trafikken med vinduene nede.»sikrer, samtidig som det spesifiseres at: «Det er viktig å sørge for at bilens luftfilter er i god stand, og hvis du går eller sykler i en travel gate, bør du vurdere å ta en omvei til en mindre overfylt rute.»



Selv om studien kun fokuserte på de kognitive virkningene av trafikkrelatert luftforurensning, bemerker forskerne at andre forbrenningsprodukter er til bekymring. «Luftforurensning er nå anerkjent som den største miljøtrusselen mot menneskers helse, og vi ser i økende grad virkningene på alle større organsystemer.»sier Dr. Carlsten. « Jeg håper vi vil se lignende effekter på hjernen fra eksponering for andre luftforurensninger, som røyk fra skogbranner. Med den økende forekomsten av nevrokognitive lidelser, er dette en viktig vurdering for offentlige helsemyndigheter og beslutningstakere. «