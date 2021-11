07:34 – Fire astronauter tok av til romstasjonen med SpaceX

Tre amerikanske astronauter og en tysker tok til himmelen onsdag kveld for et seks måneders baneoppdrag til den internasjonale romstasjonen, en multi-forsinket opptur som opprinnelig var planlagt å finne sted for ti dager siden.

De skal erstatte mannskapet som nettopp forlot ISS, som inkluderte franskmannen Thomas Pesquet, som kom tilbake til jorden over natten fra mandag til tirsdag.

De ble skutt opp fra Florida av en SpaceX Falcon 9-rakett onsdag kveld klokken 21:03 lokal tid (02:03 GMT torsdag). Dragon-kapselen din skal legge til kai på stasjonen torsdag kl. 19.10 (00:10 GMT fredag).

Dens avgang ble møtt med høy applaus i SpaceX kontrollrom.

NASA-astronautene Raja Chari, Kayla Barron og Tom Marshburn, samt European Space Agency (ESA) astronaut Matthias Maurer, har ventet i karantene i flere dager på Kennedy Space Center.

De skulle opprinnelig reise i slutten av oktober, men avgang ble forsinket flere ganger, spesielt på grunn av været, da et “mindre helseproblem” med en av astronautene, som NASA ikke ga ytterligere detaljer om.

Derfor bestemte romfartsorganisasjonen seg for å bringe Crew-2-mannskapet, inkludert Thomas Pesquet, tilbake til jorden før de lanserte Crew-3. Derfor kunne ikke overføringsperioden mellom de to mannskapene, som normalt foregår i null tyngdekraft i noen dager, gjennomføres.

Oppdraget kalles Crew-3 fordi det er den tredje ISS-operasjonen levert av SpaceX på vegne av NASA.

Men dette er faktisk den femte gangen Elon Musks selskap har sendt mennesker i bane: før Crew-1 og Crew-2 hadde et testoppdrag (Demo-2) sendt to astronauter til ISS. Og i september lanserte SpaceX også fire turister over tre dager ut i verdensrommet, uavhengig av NASA.

– Mottak av turister –

Crew-3-mannskapet tok fatt på onsdag i en ny Dragon-kapsel, som eksemplet ble kalt «Endurance».

For amerikaneren Tom Marshburn blir det tredje gang i verdensrommet. Den fløy allerede ombord i en romferge i 2009, deretter en Soyuz-rakett i 2012-2013.

De tre andre astronautene vil imidlertid gjøre reisen for første gang.

Matthias Maurer blir den tolvte tyskeren som havner i bane.

De vil bli møtt av amerikaneren Mark Vande Hei, som bodde der oppe og som feiret bursdagen sin onsdag, kun i det amerikanske segmentet av stasjonen. To russiske kosmonauter er også om bord.

Oppdraget vil inneholde mange opplevelser. En av dem har som mål å observere effekten av kosthold på tarmfloraen og immunsystemet til astronauter, hvis forsvar ofte svekkes av et lengre opphold i verdensrommet. Dermed vil de ha muligheten til å konsumere et bredere utvalg av frysetørket frukt og grønnsaker (gresskar, grønnkål …) samt barramundi, en fisk.

Crew-3-astronauter vil også gå på romvandring, spesielt for å fortsette å installere nye solcellepaneler på ISS.

Og de vil være vertskap for to turistoppdrag: Japanere brakt av et russisk Soyuz-romfartøy på slutten av året, deretter i februar 2022 passasjerer fra Ax-1-oppdraget, organisert av Axiom Space-selskapet i samarbeid med SpaceX.