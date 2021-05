NBW, et tysk energiselskap, er en del av et konsortium som søker om lisens til å bygge et sjøvannsbruk på opptil 1400 MW i Norge.

NBW er en del av en gruppe som inkluderer Osco Fornipar / Norcus Gruben og Norseman Wind, som ønsker å bygge et 400 kvadratmeter stort prosjekt i lisensområdet Sorlez Nortzjo 2 i Sør-Norge.

Han sa at utviklerne sikter mot at minst halvparten av vekstkostnadene på 30-35 milliarder kroner (3-3,4 milliarder euro) skal gå til norske leverandører.



Agar Solutions er en foretrukket partner for å bygge og installere fundamenter, og Hitachi APP Power Grids og National Oilwell Work leter også etter leverandører til prosjektet.

Drifts-, logistikk- og vedlikeholdssider skal bygges i Rockland og Akhtar.

Norseman Wind-partner Harold Tirtall sa: ”Vi mener Sorleez Nortzjo 2 er spesielt egnet for low-end teknologi, så vi har etablert et konsortium med lang erfaring fra Nordsjøen.

“Hvis forretningsmodellen vår er at vi ikke trenger statlige tilskudd, kan statens grønne penger brukes på sjøluften som flyter nord i Uttar Pradesh og på fangst av hydrogen og karbon.”

Holger Kruebel, leder for Portfolio Development Offshore Wind, sa: “Vi er forpliktet til å gi våre norske partnere den erfaringen som trengs for å konkurrere i det globale markedet til sjøs.

– Gjennom dette prosjektet på Sorleez Nortzjo 2 utvikles en komplett norsk verdikjede for sjøvann.

“Vår ambisjon er at minst 50% av prosjektet skal gå til norske leverandørselskaper.”

ASKO Fornybar / NorgesGruppen og Norseman Wind ga ut planer for prosjektet i november i fjor, og andre “store selskaper” var involvert, men ble ikke frigitt på det tidspunktet.

Sorliez Nortzjo 2 er et av to områder – det andre Utsira Nord – den norske regjeringen åpnet 1. januar for en lisens for sjøluft.