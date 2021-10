1 million mennesker er på venteliste for denne svært etterlengtede kryptolommeboken

Og listen fortsetter – Hvor mange Robinhood-kjøpmenn står på en venteliste for å få tilgang til Ny lommebok for bitcoin og kryptovaluta millioner brukere. Robinhood vil snart åpne dørene på vidt gap for å tillate innskudd og uttak av kryptovaluta på plattformen.

Robinhood: 1 million brukere som ønsker å flytte kryptovaluta

På CNBCs Disruptor 50 Summit 21. oktober 2021 talte administrerende direktør i Robinhood, Vlad Tenev. vist hvem hvilken Nesten 1 million mennesker har registrert seg for kryptolommebokkøen. Robinhood kunngjorde 22. september 2021 at disse brukerne vil være de første som får tilgang til den nye lommeboken. vil være lommeboken Tilgjengelig for noen brukere i oktober 2021. Jobben blir Eventuelt tilgjengelig for alle i begynnelsen av 2022.

Under intervjuet med Jim Cramer fremhevet Tenev innsatsen Robinhood har gjort for å utvide kryptolommeboken sin, som svar på forespørselen. Traders som ønsker å “sende og motta kryptovalutaer” eller “overføre dem til fysiske lommebøker” eller på plattformen for å integrere dem.

For øyeblikket kan ikke brukere Fra å kjøpe kryptovalutaer i amerikanske dollar og handle digitale eiendeler på plattformen. Sistnevnte lar deg ikke gjøre innskudd eller uttak i kryptovaluta.

Robinhood og Crypto: An Optimistic Outlook for the Sector, Advarsler for notering

For Tenev er kryptovaluta en sektor.» Her for å bli som en aktivaklasse Spesielt vil de gjøre det mulig å koble sammen det globale markedet.

Robinhood lar brukerne for øyeblikket Trader 7 kryptomonnaies nr Bitcoin (BTC), NSEter (ETH) og Dogecoin (DOGE) og Litecoin (LTC). På spørsmål om plattformens intensjoner om å inkludere eller ikke inkludere Shiba Inu (SHIB), uttalte Tenev . Robinhoods forsiktige tilnærming til ny notering av kryptovaluta :

“Vi tilbyr for øyeblikket bare syv kryptovalutaer. Jeg tror det er sikkerhet først, ok. Så vi er vanligvis ikke de første som legger til en ny ressurs. Vi ønsker å sikre at den oppfyller et strengt sett med kriterier.”

Flere begivenheter markerte livet til Robinhood i 2021. Plattformen var ikke bare i stand til å gjøre sin nye lommebok tilgjengelig for noen heldige brukere i år, men gjorde også andre store prestasjoner Som en børsnotering.

