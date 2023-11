1. november 2023

1. november, som hvert år siden 1994, feirer verden verdens vegetardag. Denne symbolske datoen, opprettet av Louise Wallis, president for Vegan Society på den tiden, har som mål å øke bevisstheten blant allmennheten om verdiene av veganisme, og å fremheve dens miljømessige, etiske og økonomiske fordeler.

Definisjon av vegetarisme eller å være vegetarianer

Veganisme eller å være vegetarianer er en livsstil som utelukker alle former for utnyttelse og grusomhet mot dyr. Dette gjelder ikke bare mat, men også forbruk av produkter, som klær, kosmetikk og til og med fritidsaktiviteter. Vegetarianere avstår dermed fra å konsumere kjøtt, fisk, meieriprodukter og egg, men også fra å bruke skinn, ull eller silke, og anser disse praksisene som moralsk tvilsomme.

Verdens vegandag: 1. oktober 2023

Den enorme veksten i vegetarisme

Ifølge en fersk studie utført av Vegetable World Association har antallet vegetarianere i verden firedoblet seg på ti år. I Frankrike er det anslått at omtrent 2 % av befolkningen vil adoptere denne livsstilen, eller omtrent 1,3 millioner mennesker. En utrolig økning, støttet av en økning i kommersielle tilbud, restauranter og vegetariske produkter tilgjengelig på markedet.

Årsaker til denne entusiasmen

Det er flere faktorer som kan forklare denne økningen i vegetarisme:

Miljøbevissthet Kjøttproduksjon er en av hovedkildene til klimagassutslipp. Ifølge Food and Agriculture Organization er husdyrhold ansvarlig for 14,5 % av de globale utslippene, mer enn alle transportformer til sammen. Dyrevelferd : Matskandaler og videoer som viser dyremishandling har i stor grad bidratt til å øke offentlig bevissthet om de katastrofale leveforholdene til dyr på intensive gårder. Helse : Tallrike studier, inkludert Dr. Colin Campbells studie, «The China Study», har bevist helsefordelene ved et plantebasert kosthold, spesielt med hensyn til å forebygge hjerte- og karsykdommer, diabetes og til og med enkelte typer kreft. Økonomi Planteproduksjon er mindre ressurskrevende. I følge en studie fra Oxford University kan bytte til et plantebasert kosthold spare opptil 1 billion dollar årlig i helsekostnader og miljøskader.

Umiami, den franske innovasjonen som revolusjonerer plantebaserte alternativer, har samlet inn 32,5 millioner euro

Utfordringer ved vegetarisme

Til tross for veksten er vegetarisme fortsatt kontroversiell. Mange stiller spørsmål ved nytten av et 100 % vegetarisk kosthold, med henvisning til potensielle mangler i vitamin B12, jern eller protein. De fleste av disse kritikkene avvises imidlertid av det vitenskapelige miljøet, forutsatt selvfølgelig at et variert og balansert kosthold følges.

World Vegan Day 1. november 2023 er mer enn en enkel feiring: den representerer et øyeblikk av refleksjon, utveksling og bevissthet. Hvis adopsjonen av denne livsstilen fortsetter å vokse, reiser det likevel legitime spørsmål, som vitenskapen, industrien og de som er opptatt av endring prøver å svare på, for å bygge en verden som er mer respektfull for miljøet, dyrene og mennesker.