1 til 2 % av Bitcoin, den magiske formelen for milliardærer

De tre søylene til Bitcoin (BTC) – starten på et nytt år for bitcoin, Men hans tidligere støttespillere er fortsatt til stede i dag. Milliardær Ray Dalio fortsetter å snakke positivt om Bitcoin, hans tidligere fiende han har ivrig forsvart i mer enn et år.

Ray Dalio og Bitcoin: Invent Hell for Three Reasons

Milliardær Ray Dalio snakket om Tre grunner til at Bitcoin er “kult”, i en intervju fra 1er å være januar 2022 med The Investors Podcast. Grunnleggeren av Bridgewater Associates påpekte det Bitcoin har aldri blitt hacket Og dette finnes Ingen konkurrent ville vært bedre. Han tror også at Bitcoin-adopsjonsraten kan fortsette å stige. Reduser kapitaliseringen av gull. Dalio Kan Kvalifiserer Bitcoin som en “Helvete-oppfinnelse” i 2021Mens han kritiserte henne året før.

Da intervjueren William Green ble spurt om et rimelig nivå for å allokere bitcoin til en vanlig person, støttet Dalio rådene til milliardæren Bill Miller. Sistnevnte er foreslått for investorer Tildel 1 % til 2 % av lommeboken deres til Bitcoin.

Bitcoin og inflasjon: 2022, et år med utfordringer for kryptomynter?

Imidlertid anerkjenner Dalio bitcoin som et sikringsmiddel, akkurat som gull. Inflasjonen drev prisen på Bitcoin høyere gjennom hele 2021. Men hva vil skje med 2022 Mens det Den amerikanske sentralbanken (FED) ønsker å ta tilbake kontrollen over denne berømte inflasjonen, spesielt ved å redusere kjøp av eiendeler og øke renten?

Mens Dalio er en fan av Bitcoin, stopper det ham ikke fra å gjøre det Vær interessert i ikke-fungible tokens (NFT-er) Og andre kryptovalutaer som kan dannes Interessante investeringer for å diversifisere porteføljen din.

Flere og flere milliardærer subsidierer bitcoin på bekostning av fiat-valutaer. I slutten av desember 2021 har Salinas Pligo, den tredje rikeste mannen i Mexico, gitt råd i årevis Å kjøpe bitcoin og holde seg unna fiat-valutaer.

Hva er forskjellen mellom BTC-investorer og handelsmenn i januar 2022? Førstnevnte fortsetter å stole på Bitcoin fundamentals, mens sistnevnte lurer for tiden Hvis støtten på $41 000 fortsetter. Etter at prisen på bitcoin ble hardt rammet av bjørner i begynnelsen av 2022, hvor tar kryptokongen oss?

