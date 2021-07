10 år etter Udaya -angrepet – Verdensfredsorganisasjonen

Det er ti år siden terrorangrepene i Norge 22. juli. Jubileet refererer til tapet som skjedde, men stiller også spørsmål om hvordan man skal håndtere kjølvannet av angrepet. Det var en høyreekstremist, Anders Berring Breivik, som begikk denne grusomheten. Han detonerte en bilbombe i en regjeringsbolig i hovedstaden og kjørte deretter til Udaya Island i dekke av en politimann med pistol. En ungdomsleir for Norges Arbeiderparti ble holdt på øya. Totalt 77 mennesker ble drept, og mange flere unge mennesker kom fra hele landet for å delta i ungdomsleiren. Angrepet ble gjentatt i de fleste deler av landet.

Mange i Norge lærte hvor de var da de fikk vite om angrepet, eller hvordan feedet på sosiale medier var fylt med oppdateringer og hvordan foreldre prøvde å kommunisere med barna sine. Mediene brukte Udayas livevideo, og de ville aldri ha muligheten til å redigere den. Angrepet blir sett på som et nasjonalt sjokk som kan sammenlignes med Norges opplevelse av andre verdenskrig. Videre fant en nylig studie at omtrent 45 prosent av de overlevende har angst- og depresjonsrelaterte problemer, og en tredjedel har PTSD eller lignende symptomer.

Breivik brukte medieoppmerksomhet for å fremme sin tro etter angrepet. Det var en diskusjon om at Breivik ikke tok mer hensyn, og det er vanlig i dag å unngå å nevne ham når han snakker om det han gjorde. For eksempel den norske filmen Soloppgang: 22. juli Skildrer hendelsene på øya, men angriperen er bare sett i en kort scene gjennom hele filmen. I kjølvannet av angrepet inntok Norge standpunktet om at det ville være et åpent, samlet og selvsikkert fellesskap.

Noen av de overlevende kritiserte imidlertid regjeringens håndtering av det siste angrepet. En av dem, Wiljar Hanson, fortalte avisen Utvide Ved å beskrive hendelsen som en tragedie og en ulykke, tok ikke Norge opp de politiske motivene bak angrepet. Etter bombingen av hovedstaden, da det ikke var kjent hvem som gjorde det, trodde folk å være innvandrere. Norge presenterte Udaya som en ubeskrivelig hendelse eller ulykke, og savnet muligheten til å spørre hva Breivik gjorde, annet enn å snakke om Breivik. Svaret kan finnes i det vanlige snarere enn unntaket.

Norges vilje til å stå åpent og forent som et fellesskap er prisverdig, men Breivik kom fra ingensteds. Høyreekstremisme og hvit maktideologi er ikke nytt i Norge, det går ikke bort. Laura Rashid, som slapp unna Udaya -angrepet, sa Aftonbladet, “Jeg vil si at 22. juli lærte oss mye som fellesskap. Og kanskje tidlig [it] Ferdig. Men så glemte vi. Når det blir fremstilt, blir Breivik noen ganger beskrevet som umenneskelig eller psykisk syk. Larry McIntosh bemerker: “Denne taktikken, selv om den er tilfeldig, flytter fokus effektivt fra hverdagens identitet, og unngår den ubestridelige oppgaven med å beregne hvilken innvirkning identiteten hans har på nasjonalt eide forskrifter.” I dag har det gått 10 år, kanskje dette “uenighet” “Det er på tide at Norge tar og begynner å stille noen tøffe spørsmål.