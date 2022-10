10 år senere regner Onem og forsikrer henne: Å redusere dagpengene fungerer ikke

Et løft i nedgangen i dagpenger i 2012 førte ikke til en økning i utganger fra arbeidsledighet til sysselsetting de siste 10 årene, ifølge en analyse av en studie utført av det nasjonale arbeidskontoret (Onem) torsdag. I følge hans konklusjoner demper systemets kompleksitet effekten av forfall, og besparelsene på sosiale utgifter er fortsatt begrenset.

I 2012 introduserte den føderale regjeringen en sterk reduksjon i arbeidsledighetstrygdene, og økte beløpet i løpet av den første perioden med inaktivitet for ytterligere å dempe det første sjokket av inntektstap. Denne bistanden avtar imidlertid gradvis fra andre periode og utover for å oppmuntre arbeidsledige til å intensivere søket etter arbeid og for et bedre skille mellom arbeidsinntekt og arbeidsledighet. Onim sier at det var den største overhalingen av dette systemet siden 1980-tallet.

Ti år etter at prosedyren ble implementert, fant studien ingen bevis for effekt på overgangen til ansettelse. Det tyder på at tallene for avgang fra jobb faktisk er nært knyttet til den økonomiske situasjonen og arbeidsmarkedet. Onim nevner spesielt eksemplet med slutten på koronakrisen, da skift til arbeid økte raskt til tross for nedgangen i nedgangen.

Ingen sterk dekadanse for alle…

Studien legger til at dagens diskursive system også mister sin effektivitet på grunn av et «stort gap» mellom den teoretiske diskursive profilen og den faktiske utviklingen av ytelsesmengden for mange av de arbeidsledige. Denne begrensede effekten forklares av kategoriene arbeidsledige som ikke er utsatt for forringelse, spesielt de som drar nytte av minimale godtgjørelser, regelmessig skalering og kobling av godtgjørelser til trivsel. De siste årene har gapet mellom teori og praksis blitt enda større.bemerker studien.

Dessuten resulterte reformen i bare begrensede besparelser, rundt 148 millioner euro fra 2012 til 2020, eller 0,5 % av de totale sosiale utgiftene til gruppen arbeidsledige som ble spurt. Sparepotensialet er spesielt lavt når flertallet av mottakerne er arbeidsledige på kort sikt, og derfor mottar et høyere beløp i løpet av de tre første månedene med inaktivitet.