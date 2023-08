10-åring skutt og drept i skyting i Nimes: familien er usikker på rettferdighet

onkel»Han hadde styrken, besluttsomheten og tvangen til å gå umiddelbart til nødetatene til Nimes Hospital Center.«, selv om han ble truffet, understreket aktor. Han bekreftet at det drepte 10 år gamle barnet faktisk ble truffet av kuler: «Denne gruvearbeideren mottok et prosjektil, sannsynligvis en kule, og dette vil bli bekreftet av vitenskapelige studier i det synlige fareområdet.«Denne familien lever»En veldig fullstendig tragedie«, advokat understreket»En av beboerne i nabolaget […] For de som absolutt trenger å ivareta sikkerheten i hverdagen«, understreket han. Distriktet Biscevin har vært plaget av voldelige kamper for å kontrollere narkotikahandel. Skytingen er en del av denne sammenhengen.»Så det er ingen hemmelighet at vi står bak narkotikasmugling«La til Cécile Genzac, som åpnet en etterforskning av drap i en organisert gjeng, i forbindelse med den spesielle midlertidige jurisdiksjonen i Marseille, som bekjemper alvorlig kriminalitet over hele Sørøst-regionen.Alle nødvendige skritt er allerede tatt for at jeg skal fortsette med denne etterforskningen.«, insisterte han. Cards nye sjefredaktør, Jerome Bonnet, er en «En utålelig forbrytelse«.