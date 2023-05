10-åringen bruker nesten €3000 på appbutikk med morens telefon: «Det var da panikken satte inn»

Det var ikke før hun gransket kontoutskriftene at Georgina la merke til at barnebarnet hennes, som har autisme, hadde det gøy med familiens iPad mens hun spilte Roblox. En 10 år gammel gutt gjorde flere små transaksjoner verdt 23 euro på vegne av App Store.

Den 44 år gamle moren, som bor i Dysert, en landsby i Wales, trodde først at noen hadde hacket familiekontoen. «Vi la merke til at hundrevis av transaksjoner ble trukket fra kontoen vår. Det var da panikken satte inn.», sier Georgina til BBC. Jenta, som «visste hva hun gjorde», kunne senere endre passordet til foreldrenes Apple-konto.

I omtrent en uke prøvde Georgina, som er sykepleier, å kontakte Apple og banken, Tesco Bank, for å få refusjon, men begge nektet. «Det var en skummel tid,» innrømmer hun. Det vil være nødvendig for BBC Radio å ta opp saken for å flytte ting på vei, og etter en grundig etterforskning bestemmer finansorganet seg for å gi tilbakebetaling til familiemoren.

«Vi beklager at dette ikke ble arrangert for Mrs Munday da hun først kontaktet oss, og som en gest av velvilje har vi også ordnet tilleggsbetalingen.», forklarer banken. BBC kontaktet Roblox Corporation, studioet bak spillet, som sa at det er utviklet en sterk refusjonspolicy i selskapet for å unngå lignende problemer i fremtiden.

Georgina råder foreldre til å være mer «våkne» og vite hva barna deres leker.