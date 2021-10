10 beste macOS Monterey-funksjoner å oppgradere

Etter måneder med betatesting, lanserte Apple i dag MacOS Monterey til offentligheten, og ga nye funksjoner og nyttige endringer til Safari, Maps, FaceTime, Notes, Photos, Messages og mange flere applikasjoner. Livsforbedringer.

Vi har samlet 10 av våre favoritt MacOS Monterey-funksjoner, men la oss få vite hva du liker med oppdateringen i kommentarene nedenfor.

Fjern alt innhold og innstillinger

Med MacOS Monterey fungerer tilbakestilling av Mac til fabrikkinnstillinger like bra med iOS som på iPhone og iPad. Med knappen Fjern alt innhold og innstillinger kan du nå tørke Mac-en uten å installere operativsystemet på nytt.

Denne funksjonen ødelegger Mac-en, men lar operativsystemet være på plass, slik at maskinen kan selges eller byttes, og den er mye mer praktisk enn tidligere metoder, som topper listen vår.

Airplay Sir Mac

Takket være forbedret AirPlay-støtte på Mac kan du streame innhold fra iPhone eller iPad til Mac-skjermen via AirPlay, noe som ikke var mulig før. AirPlay til Mac fungerer med Mac til Mac-overføringer, slik at du kan vise skjermen fra én Mac til en annen.

‘AirPlay’ til Mac lar brukere utvide eller speile visningen av Apple-enheten til Macen, og siden begge Mac-ene støttes, kan en Mac bruke en annen Mac som ekstern skjerm i en slags klonefunksjon.

AirPlay for Mac er kablet med en trådløs eller USB-C-kabel, og en kablet tilkobling er nyttig for å minimere potensielle forsinkelser. Du kan bruke AirPlay til å gjøre Mac-en om til en høyttaler som er integrert med andre ‘AirPlay’ 2-høyttalere for flerromslyd, og du kan også gjøre ‘AirPlay’ Apple Fitness + Exercises på Macen.

AirPlay til Mac fungerer på MacBook Pro 2018 eller nyere MacBook Air, 2019 eller nyere iMac eller Mac Pro, iMac Pro og 2020 eller nyere Mac Mini.

Mange av FaceTime-funksjonene som er tilgjengelige i iOS 15 er også inkludert i macOS Monterey-versjonen av FaceTime. Akkurat som hvordan Zoom og andre videoapper fungerer, er den også flott for å planlegge samtaler, så det er Create FaceTime-funksjonen for samtaler, som gjør det veldig enkelt for folk å bli med i samtalen din.



PC- og Android-brukere kan nå bli med i FaceTime-anrop fra Internett ved å bruke disse FaceTime-koblingene laget av Apple-brukere.

Apple har også lagt til en portrettmoduseffekt til FaceTime-samtaler på Mac, slik at du kan uskarpe bakgrunnen bak deg mens du chatter. Det nye scenedisplayet vil vise alle på samtalen samtidig, og det er nye lydmoduser. Stemmeisolering reduserer bakgrunnsstøy og fokuserer på stemmen din, mens et bredt spekter kan brukes til å fremheve alle lyder hvis det er flere personer på slutten av samtalen.

FaceTime på MacOS Monterey vil få alle SharePlay-funksjonene som er tilgjengelige på iOS-enheter i iOS 15.1, men SharePlay er ikke klar for utgivelse når MacOS Monterey lanseres, det kommer senere.

Rask notat

Notes-appen på MacOS Monterey har blitt oppgradert med en ny Quick Note-funksjon designet for å ta notater uansett hva du gjør. Hvis du plasserer markøren i nedre høyre hjørne av skjermen, vil et lite notatikon vises.



Hvis du klikker på den, åpnes et raskt notat som du kan skrive en tanke, legge til en lenke, lagre et bilde. Hurtigmerknader Notater lagres i en spesiell del av applikasjonen og er tilgjengelig på alle enheter.

Safari-fanegrupper

Apple planla opprinnelig å endre utformingen av Safari til MacOS Monterey, og legge til en redesignet tapebar som passer bedre inn i bakgrunnen på nettsiden, men etter klager ble prosjektet henlagt og Safari ser stort sett større ut.



Hvis du foretrekker det, kan du aktivere det nye “kompakte” designet i Safari-alternativer-delen, men det er en veldig betydelig endring i Safari-fanegruppene.

Med fanegrupper kan du lagre fanegrupper sammen og gjennomgå dem senere. Hvis du for eksempel planlegger en ferie, kan du holde flere faner åpne og gå tilbake til hele Safari-fanelinjen uten å plukke opp fanene, slik at du kan lagre og åpne alle fanegrupper på nytt. Deretter.

Animert Memoji Avatar

Du kan nå angi emoji som Magos-avatar, som vises på låseskjermen i stedet for standard stillbilde. I Systemalternativer kan du klikke på profilen din og opprette eller velge Memo for å fungere som en avatar.



Du kan velge ønsket positur og stil, som legger til en bakgrunnsfarge, og deretter klikke på Lagre for å angi den. Når du logger på Mac, vil Memoji animeres på Mac-låseskjermen. Hvis du gjør noe som å skrive inn passordet ditt feil, vil du se emojiene svare.

Tidlige emojier og monogrammer er alternativer for Mac-avatarer i Monterey, med en ny «Forslag»-fane med ulike alternativer for profilbilde.

Konsentrere

Focus er en svært designet versjon av det som ikke plager deg, slik at du kan fokusere på det du gjør nå samtidig som du unngår unødvendige distraksjoner.



Du kan for eksempel lage en “oppgave”-fokusmodus, som reduserer varsler fra ikke-fungerende applikasjoner, slik at du kan fokusere bedre uten avbrudd. Apple har innebygde fokusmoduser for ting som å sove og kjøre, og du kan lage tilpassede fokusmoduser. Med Focus kan du velge hvilke apper og personer som skal få ta kontakt med deg på ulike tidspunkt.

Hvis du er i fokusmodus, hvis noen prøver å sende deg en melding, vil de bli varslet om at varslene dine er deaktivert (selv om det fortsatt er mulig å passere i en nødssituasjon), og hvis du fokuserer på enheten, vil den automatisk synkroniseres med alle enhetene dine.

Snarveier

Snarveisapper som først ble introdusert på iPhone og iPad er nå tilgjengelig på Mac, slik at du kan få tilgang til alle favorittsnarveiene dine. Apple har designet de Mac-spesifikke snarveiene som er tilgjengelige i galleriet, og du kan lage dine egne.



For å gjøre det enklere å lage nye snarveier, har snarveiene blitt oppdatert med følgende handlingsforslag, og du kan gjøre Automater Apps-arbeidsflyten om til snarveier. For Pro-brukere er AppleScript-integrasjon og shell-scripting kompatible.

Snarveier er dypt integrert i ‘macOS Monterey’ og kan betjenes ved hjelp av Dock, menylinje, Finder, Spotlight eller Siri, og er universelle, så snarveier opprettet på iPhone kan brukes på Mac-en og omvendt.

Global kontroll (kommer snart)

En av hovedfunksjonene til MacOS Monterey er den universelle kontrollen som lar en mus og et tastatur fungere på flere Mac- eller iPad-er. Så hvis du har et skrivebordssystem med iMac, MacBook og iPad, kan du bruke musen og tastaturet til å kontrollere alle tre.



Universell kontroll er ennå ikke tilgjengelig fordi den ikke er klar for macOS Monterey-utgivelse, men den vil være i en fremtidig macOS Monterey-oppdatering.

Lær mer om MacOS Monterey

MacOS Monterey har mange funksjoner å se etter, og vi har alt nytt i vår MacOS Monterey Roundup-oppdatering.