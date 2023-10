10 enkle tips for å bekjempe matsvinn

Hva om vi bekjempet matsvinn ganske enkelt ved å endre noen få små handlinger og legge til nye, mindre restriktive vaner til matrutinen vår som inkluderte 10 kjente matvarer?

Belgia er et av de verste landene når det gjelder matsvinn. i følge ICONSOVil være 70 kilo mat per år per person Som vi kaster i Belgia. Antiavfallsappen Too Good Too Go (som vi allerede fortalte deg om for flere år siden) gir tips for å oppbevare og ikke kaste 10 ingredienser som vanligvis havner i søpla.

Tørt brød: Har du noe gammelt tørt brød? Fukt den med litt vann og sett den i ovnen i ca 10 minutter. Dermed vil den gjenvinne all sin friskhet. Salat: Oppbevar grønne bladgrønnsaker med en ren klut. For å få visne blader til live igjen, bløtlegg dem i en bolle med isvann i noen minutter. gulrot: Legg dem i en ren klut og ikke legg dem oppå hverandre. Hvis gulrøttene er litt grøtaktige, dypp dem i en bolle med vann til de blir sprø igjen. spinat: Pakk spinaten inn i et rent kjøkkenhåndkle for å absorbere overflødig fuktighet. Oppbevar dem i grønnsaksskuffen. Sopp: Oppbevar dem i en papirpose i en skuff. Ikke vask dem før du setter dem i kjøleskapet eller koker dem, da fuktighet vil få dem til å miste smaken. Poteter og løk: Oppbevar poteter og løk på et kjølig, tørt sted, men legg dem aldri i kjøleskapet. Oppbevar dem alltid separat, fordi løk er følsom for etylengass produsert av poteter. alternativ: Hvis agurkene dine allerede er litt grøtaktige, kutt dem i langsgående biter og dypp dem i en bolle fylt med vann til de blir sprø igjen. asparges: Oppbevar fersk asparges i en kopp fylt med vann, som en bukett blomster i en vase. Sitron : Oppbevar sitroner i en lufttett beholder fylt med én centimeter vann. Friske urter: Legg de friske urtene dine i en lufttett beholder der du har lagt et stykke papirhåndkle.

Å ta i bruk nye vaner er ikke lett, du må bekjempe reaksjoner som har vært inngrodd i årevis, men med litt viljestyrke klarer du det! Dessuten er det bra for lommeboken, og vi vil ikke spytte på det siden den raske inflasjonen de siste månedene.