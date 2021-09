10 fantastiske tunge album som slår sammen musikksjangre

Noen av de mest fascinerende rock- og metalalbumene forener musikalske sjangre så sømløst at de skaper en unik lydverden. Her er 10 klassiske tunge utgivelser som gjør nettopp det, valgt av Jørn Kaarstad, frontmann for de norske rockerne Bokassa, et band som spiller høy musikk som krysser musikalske grenser.