Med iOS 17 moderniserer Apple flere apper, inkludert Messages-appen. Her er en oversikt over appens 10 nye funksjoner.

Som en del av den nye iOS 17-utgivelsen har Apple gjort flere endringer i Messages-appen. Det er nytt utseende, funksjonalitet, dekaler og viktige nye sikkerhetsfunksjoner som hjelper soloreisende til å føle seg tryggere.

Her er 10 nye funksjoner i Messages-appen:

Oppdatert design

Apple har forbedret appdesignen for å gjøre brukeropplevelsen enklere. «+»-knappen på venstre side av pakkevinduet vil gruppere alle applikasjoner og verktøy i Meldinger. Ved å trykke på den får du opp en rullegardinliste med alternativer, inkludert kamera, bilder, klistremerker, penger, lyd, plassering, butikk og installerte meldingsapper.

«Sjekk inn»: sjekkpunkt

«Sjekk inn» er en sikkerhetsfunksjon du kan bruke mens du reiser for å la andre spore fremgangen din. Du kan fortelle vennen din eller familiemedlemmet din hvor du skal, og de vil automatisk bli varslet når du når destinasjonen.

Definitivt vil din nærmeste kontakt bli informert om returruten din. Hvis du slutter å gå videre, vil Messages kontakte deg for å finne ut hva som skjer. Hvis svaret er nei, vil batterinivået ditt, den nøyaktige plasseringen og mobilstatusen bli delt med personen du velger.

Når du når destinasjonen, vil vennen eller familiemedlemmet ditt bli varslet. Sistnevnte meddeler at du har kommet trygt frem og «innsjekkingen» er fullført.

dekaler

Klistremerker har eksistert i Messages i årevis, men de har ikke fått mye oppmerksomhet. Apple endrer dette i iOS 17, ettersom alle emoji nå regnes som klistremerker, bortsett fra faktiske klistremerker.

Hvis du åpner Klistremerker-delen av Meldinger-appen, vil du se klistremerker fra apper du har lastet ned, klistremerker du har laget, emojier og Memoji.

Lage klistremerker

I iOS 17 kan du bruke Auto Clipping til å lage og lagre dine egne klistremerker. For å gjøre dette, velg ett av bildene dine og trykk og hold på bildets overskrift for å få tilgang til alternativet «Legg til klistremerke».

Du kan også legge til mange effekter for å gjøre dine digitale klistremerker mer realistiske. Inkluderer en hvit kontur, en tegneserie-stil, en 3D-preget effekt og en blank, holografisk finish.

Reaksjoner med klistremerker

Du kan nå plassere klistremerket hvor som helst i iMessage. Dra emojien til meldingen du vil svare på.

Klistremerker kan nå brukes der emojier er tilgjengelige. Inkludert tredjepartsapplikasjoner, bilder, e-poster osv.

I tillegg har Apple lagt til nye Memoji-klistremerker med glorie, smiley og skjulte Memoji for å utfylle de eksisterende standard Memoji-klistremerkealternativene.

Ta igjen

Hvis du er bak i en samtale med en venn eller folk, viser iOS 17 deg en pil. Hvis du trykker på den, kommer du direkte til den første uleste meldingen i samtalen.

Sveip for å svare

Hvis du vil svare på en bestemt melding i chatten, sveip fingeren fra venstre til høyre for å få frem svargrensesnittet. Svar er den raskeste måten.

Søkeforbedringer

Apple forbedret søkefunksjonaliteten i Messages med iOS 17 ved å tilby muligheten til å kombinere flere filtre. Hvis du for eksempel leter etter bilder av en bestemt person, kan du velge hvert søkefilter og skrive «bilder» etterfulgt av personens navn for å begrense resultatene dine.

Transkripsjoner av lydmeldinger

Hvis noen sender deg en lydmelding og du ikke er på et sted der du ikke umiddelbart kan høre den, vil iOS 17 transkribere den for deg slik at du kan lese den.

Automatisk sletting av bekreftelseskoder

Mange nettsteder og tjenester bruker bekreftelseskoder sendt via tekstmelding av sikkerhetsgrunner, og disse meldingene kan forvirre Messages-appen. iOS 17 har et alternativ som lar deg automatisk slette koden som brukes til sammenkobling.

Du kan aktivere det manuelt i innstillingene nedenfor Innstillinger > Passord > Passordalternativer > Automatisk opprydding.

Plasseringsdeling

Med «Plassering»-innstillingen i Meldingsalternativer kan du dele posisjonen din eller be om en venns posisjon direkte fra Meldinger-appen. Du kan feste en bestemt destinasjon uten å åpne Maps-appen.

Med disse oppdateringene tilbyr Apples Messages-app en forbedret opplevelse, en slankere design, forbedrede sikkerhetsfunksjoner og bedre håndtering av klistremerker, emojier og interaksjoner i samtaler.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.