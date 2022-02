10 øyeblikk vi vil huske fra 20:22

Etter å ha blitt presentert av Helena Noguevara, Fabrizio Rongion, Anne-Pascal Clarimburg og Cody i 2020, vil Magrid i år ikke ha en Master of Festivals … men fem. En multiplikator for å endre gledene, humoren og tonen … eller for å fordele vekten av denne farlige øvelsen, som vanligvis går mellom øyeblikk med ubehag og vellykkede vitser.

Hvit kjole og slem look, som er legendarisk Lawrence Bibot Det åpnet ballen i et “statssikkert” antrekk som så mer ut som et elegant kafé-teater enn en prisutdeling. Etter en kaustisk åpningstale – selv om ikke alle humoristiske referanser tilsynelatende traff publikum – viet han seremonien. “Til alle kulturekspertene deres, det ville bli ansett som viktig … så hvis det er én ting som har hjulpet oss å holde oss gale under epidemier, så er det kultur … og zoom-aperitiffer”.

Skuespillerinnen tiltrådte etter ham Ingrid Hydershaid, Komiker Achilles Retolfie Men favorittøyeblikkene våre på kvelden går til den tospråklige komikeren Dena Vathani (Og hennes morsomme ‘flamske smil’) og skuespillerinnens skarpe, men snille manipulasjoner Puanga Filippinene (‘Enhet 42’, ‘Sort’).