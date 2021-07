10 steder rundt om i verden hvor solen aldri går ned som du bør vite

Det er så mange rare steder i verden, som det er litt vanskelig å tro hvis de virkelig eksisterer. Men når vi kommer ansikt til ansikt med sannheten, overrasker det oss ikke bare, det kommer også til et nøkternt øyeblikk. Tenk, hvis de forteller deg at det er slike steder i denne verden, der det ikke er solnedgang i 73 og 76 dager. Så hva vil du si? Du vil åpenbart bli overrasket.

Klokken i hånden din vil vise klokka tre, men er du forvirret om klokka er tre på ettermiddagen eller ved daggry? Du klør deg i hodet. Selv lokalbefolkningen blir forvirret noen ganger. Ved midnatt glir solen mot himmelen, og avgir en gul glød som lyser opp kystlinjen, byene og byene, forrevne fjellformasjoner og tilsynelatende uendelige innlandsvidd. Vi gir deg 10 steder av denne typen rundt om i verden der natten aldri kommer:

1. Hammerfest -Norge

Hammerfest er en av de nordligste byene i verden og en av de eldste i Nord-Norge med en befolkning på rundt 8000 mennesker. Det har blitt erklært et verdensarvsted av UNESCO, for å være en del av Struve Geodesic Arch. Solen går ned i denne byen klokken 12:43 og stiger opp igjen med bare 40 minutter. Norge Det er verdenskjent for sin skjønnhet. Det er et av de rikeste landene i verden. Ikke bare dette, men menneskene her er også veldig helsebevisste. Men det viktigste i Norge blant disse funksjonene er dens naturlige skjønnhet. Dette landet tilhører polarsirkelen. Solen går ikke ned her i omtrent 76 dager mellom mai og juli.

2. Island

Det er den største øya i Europa etter Storbritannia og også land som ikke har mygg. På Island om sommeren er nettene klare og hvite. I juni måned går solen aldri helt ned. Grimsey Island, i polarsirkelen, og byen Akureyri er noen av de ideelle stedene å se på midnattssolen.

3. Kiruna, svensk Lappland

Kiruna Det er den nordligste byen i Sverige og har en befolkning på 19.000. Solen går ikke ned her i omtrent 100 dager fra mai til august. Art Nouveau-kirken i Kiruna regnes av svenskene som det vakreste arkitektoniske verket eller stykket i Sverige.

4. Nunavut, Canada

Nunavut ligger to grader over polarsirkelen, og er en by med litt over 3000 mennesker i Nordvest-territoriene i Canada. Om vinteren opplever du rundt 30 sammenhengende dager med totalt mørke, men det gode er at du har to måneder med 24/7 sollys om sommeren.

5. St. Petersburg, Russland

Med en befolkning på over 1 million mennesker er St. Petersburg den nordligste byen i verden. Det er på så høy breddegrad at solen i halvannen måned ikke passerer under horisonten lenge nok til at himmelen blir mørkere.

6. Svalbard, Norge

Det er isbjørnenes land som ligger på en breddegrad mellom 74 ° og 82 ° nord, men ikke bare det, solen går ikke ned om fire måneder mellom midten av april og midten av juli her. du kan se nordlyset når du besøker der.

7. Yukon, Canada

Byen i det nest største landet i verden som er dekket av snø i lang tid på et år. Solen skinner imidlertid kontinuerlig i 50 dager i løpet av sommerdagene i den nordvestlige delen av her. Yukon er kjent som midnattssolens land, med en strålende himmel og uendelig sommerlys. Alt dette tillater en uberørt natur, med ville blomster og et mangfold av varianter av trekkfugler.

8. Finland

Finland er dekorert med tusenvis av innsjøer og øyer, og er et ganske vakkert og attraktivt land. I sommersesongen fortsetter solen å spre lyset her i omtrent 73 dager. Folk sover mindre om sommeren og mer om vinteren.

9. Qaanaaq, Grønland

Byen ligger ekstremt nord på Grønland med mindre enn 650 innbyggere. Perioden med midnattssol varer i to og en halv måned, i hvilken tid folk må sove med svarte gardiner for å sovne. Vintrene er lange og kalde, og nettene er så vakre at det ikke er noen menneskelige ord som kan beskrive dem.

10. Barrow, Alaska

Også kjent som Utqiagvik er en liten by med litt over 4500 innbyggere, bygget under null, noe som resulterer i veldig kalde og vindfulle vintre. I tre måneder (fra slutten av mai til slutten av juli) går ikke solen ned på dette stedet. Men det kompenserer fra begynnelsen av november at solen ikke stiger de neste 30 dagene, som er kjent som polarnatten.