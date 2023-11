10 ting å vite om Elham Kadri, Solvay-sjefen som vil motta en enorm bonus

Casa

Ilham Kadri ble født i Casablanca, Marokko, 14. februar 1969. Hun ble oppvokst i et ydmykt miljø av sin bestemor, en analfabet husholderske som forble hennes forbilde. «Vi levde i et veldig nøysomt miljø og sparing på mat og vann betydde mye den gangHun forklarte til Euronews.

fysisk kjemi

Oppmuntret av bestemoren begynte hun sine vitenskapelige studier i Besançon og meldte seg deretter inn ved University of Laval i Quebec, før hun fullførte studiene ved European School of Chemistry, Polymers and Materials i Strasbourg.

Belgia

Belgia ble oppdaget i 1997, gjennom Royal Dutch Shell. Men hun var på farten, og frem til 2009 hadde hun en rekke stillinger, spesielt innen markedsføring, hos LyondellBasell, UCB, Huntsman og Dow Chemical.

Patentert

Hos Shell er man med på å utvikle en syntetisk flaskekork laget av fleksibelt termoplastskum, med mål om å erstatte korker som sopp foretrekker. Det eneste patentet i hans lange karriere.

Solvay

I 2019 kom Solvay for å hente henne, da hun drev et rengjøringsfirma i USA. Så ble hun den første kvinnen til å lede den legendariske belgiske gruppen. Et nikk til skjebnen fra hans første læretid ved Solvay-fabrikken i Tavaux, Frankrike.

deler seg

Under hans ledelse vil Solvay dele seg i to divisjoner i løpet av de kommende ukene, og skille «grunnkjemi» fra «spesialistkjemi». Når det gjelder den andre uavhengige delen, vil den hete «Cinesco» og vil bli ledet av Elham Qadri. Spesielt denne delte ideen er opphavet til belønningen på 12 millioner euro.

Støtt kvinner

Elham Qadri etablerte ISSA Hygieia Network i 2014, for å fremme yrkesopplæring for kvinner.

Unge foreldre

Hun forklarte på LinkedIn at hun hadde vanskeligheter med å finne barnehage og måtte ta et valg. Hun driver nå kampanje for bedre faglig støtte til unge foreldre. «Vi har alle rett til å nyte gleden av å være forelder og ha en karriere.

kjemi

For henne er kjemi…Alle bransjers mor.» «Vi forbedrer folks liv, hjelper til med å bekjempe sykdom og gjør verden renere.»

Kommentarer

Hans store belønning var snakk om byen. For det første fordi hun mottok en belønning for sin splittede idé, som ennå ikke har vist seg å fungere. Dette beløpet legges så til en allerede komfortabel bonus: 1,3 millioner euro i fast lønn og 3,5 millioner variable aksjer i 2022.