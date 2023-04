10 tips for å bli mer effektiv i Internett-søket ditt

Velkommen til Google-idiotenes fantastiske verden.

«Hvordan kan jeg være mer effektiv i Internett-søket mitt?«. Ved å skrive inn denne setningen i favorittsøkemotoren din, vil du sannsynligvis få millioner, om ikke milliarder av resultater. Så hvordan vet du hvilket nettsted du stoler mest på? Og fremfor alt, vil informasjonen som søkes være tilstede i de første resultatene?

Det er absolutt mulig å bruke Google dorks, det vil si et sett med avanserte søkeord som lar deg «snakke» samme språk som søkemotorer. Mye brukt i hacking, er disse teknikkene veldig praktiske for enhver bruker. Her er våre 10 tips for å bli mer effektive i søkene dine, ved å bruke Google dorks og noen flere tips.

adoptere sitatene

La oss si at du vil reise til Amsterdam fra Brussel med tog. Du åpner favorittnettleseren din og skriver inn følgende ordsekvens i søkemotoren: togbilletter brussel amsterdam. Sistnevnte gir deg millioner av resultater, mer enn fire millioner i vårt eksempel.

Gjør deretter det samme søket ved ganske enkelt å legge til anførselstegn i begynnelsen og slutten av ordstrengen, og antall resultater synker til litt over femten tusen.

Som du har forstått spesifiserer sitatene forespørslene. Takket være dem vet søkemotoren, i dette tilfellet Google, at den kun skal returnere sidene som inneholder alle ordene i anførselstegn og som står ved siden av hverandre. Ellers vil Google ganske enkelt vise deg alle sidene som inneholder ett eller flere ord fra søket ditt, uten spesiell rekkefølge.

adoptere operatører

Som anførselstegn, konjunksjoner på engelsk OG OG NEI med store bokstaver, angi søkekriteriene dine til Google. Så bruken av en OG mellom to eller flere ord betyr for søkemotoren at den må presentere alle nettstedene som forstår de nevnte begrepene og ikke bare ett av dem.

Tvert imot, konjunksjonen GULL spesifikt for å søke etter ett eller annet begrep

Minustegnet (–) ekskluderer termer fra et generelt søk og gir enda større presisjon.

Legg merke til det OG OG GULL den kan erstattes eller suppleres med symboler. Så, OG gir deg samme resultat som +OG GULL ligner på den vertikale linjen |.

Angi filtype

Trenger du en spesifikk tabell i PDF eller Excel? Som navnet antyder, kommandoen Type fil: lar deg finne en filtype. Skriv inn søket i søkemotoren, og deretter kommandoen Type fil: etterfulgt av ønsket utvidelse som pdf, xsl eller til og med ppt (powerpoint). For å øve, prøv å bruke for- og etternavnet ditt, etterfulgt av kommandoen filtype: pdf og du vil finne alle PDF-filene som inneholder identiteten din. Bevis på seier i det årlige videregående skoleløpet og kanskje der.

Finn informasjon på en nettside

Noen ganger kan det være langt og kjedelig å søke på en nettside etter en bestemt vare. For å oppnå dette uten å måtte rulle i det uendelige, bruk kommandoen plass:[+adresse du site]. For eksempel vil du vite om din favoritt digitale nyhetsside har publisert artikler om deepfakes. Skriv deretter inn følgende kommando, Nettsted: geeko.lesoir.be etterfulgt av begrepet falske dyp og søkemotoren din vil finne alle Geeko-artiklene som nevner det. En sanntidssparer.

Søk etter en bestemt sidetittel

Funksjonen kvalifikasjon: lar deg søke etter ett eller flere ord i tittelen på en nettside. For eksempel, hvis du leter etter et nettsted som tydelig svarer på spørsmålet ditt «Hva er en dyp forfalskning?”, skriv inn følgende kommando i nettleseren din: intitle:»deepfake hva er det».

åpne en online ordbok

Når et ord høres ukjent ut for deg, er ditt første instinkt å skrive det inn i Google og deretter søke etter nettstedet som gir en definisjon. Jeg foretrekker kommandoen definere: etterfulgt av ordet du vil definere. Vær oppmerksom, hvis sistnevnte er på engelsk, vil definisjonen bli gitt til deg på samme språk. For en fransk oversettelse kan du legge til «fr» på slutten av spørringen.

Bli ett med ctrl + F

Når du først er på riktig nettside eller nettside funnet basert på søkekriteriene dine, kan det fortsatt være en lang vei å finne informasjonen din. Det er imidlertid en veldig hendig måte å søke etter nøkkelord eller uttrykk på en hvilken som helst side. For å gjøre dette, bruk ctrl + F eller Cmd + F for Mac-brukere.

ta et sprang inn i fortiden

På Google kan du endre søkekriteriene og spesielt publiseringsdatoene for de ulike artiklene og nettstedene. For å gjøre dette, start med å fylle inn søkeordene dine, og klikk deretter på knappen Verktøy, øverst til høyre under søkefeltet. så velg Enhver datoetter spesifikke datoer.

Eksempelet nedenfor viser for eksempel deler av Geekos innlegg fra 2016 til 2017.

For å finne slettede innlegg eller gamle versjoner av en nettside, kan du også bruke fellesskapssiden internettarkivder anonyme brukere tar skjermbilder.

Søk med bilder

Bilder kan også bli søkekriterier i seg selv. I Google, til høyre for søkefeltet, alternativet Søk etter bilde lar deg laste opp eller kopiere og lime inn en bildelenke. Denne teknikken er ganske nyttig for å samle informasjon om et objekt, skaffe lignende bilder eller finne nettsteder som inneholder det aktuelle bildet. Resultatene kan imidlertid være ganske begrensede, spesielt på spesifikke landskap eller bilder av mennesker.

mikset media

Google-dukkene som presenteres i denne artikkelen er ikke en uttømmende liste og kan variere fra søkemotor til søkemotor. Imidlertid er de et godt grunnlag for å være mer effektive i forskningen din. Ikke nøl med å blande disse ulike forskningsteknikkene for å oppnå stadig mer presise resultater. Vil du for eksempel kunne finne dagboken vår med nettopp disse teknikkene? Dine tastaturer!

