10 TV -mestere møter i kveld i et spill som ble raskt oppfunnet i stedet for “Twist”!

France 2 tegner et prosjekt presentert av Cyril Ferret i stedet for “The Artist”. La oss se hvor de største vinnerne i sport konkurrerer.

Etter det katastrofale publikummet til Nakui Tele-Hook, måtte France 2 raskt finne alternative forestillinger, gjennom diprogrammeringen av “The Artist”. Etter forrige ukes “Les Crosses Dates”, er det et spill presentert av Cyril Ferret, “Lu vinati des Champions”, som kommer denne kvelden.

Kommentar: Motstå de største vinnerne av TV -spill, alle kanaler sammen. Disse skal konkurrere i fire runder. Vinneren vil vinne Champion -tittelen og en 20.000 donasjon til sin favorittklubb.

Hvem er disse ekstraordinære kandidatene? Mary-Christine, den nåværende største mesteren for “alle ønsker å ta sin plass”; Paul El Garrat, 4. store mester i “Twelve Feet of Noon”; Sandrin, 2. store mester “Alle vil ta plass”; Xavier, 10. store mester i “tolv føtter ved middagstid”; Jaffar, hvem er en av de største vinnerne av hvem som ønsker å bli millionær? “; Sylvie, den største mester for den” ubestridte mesteren “; Arthur, den beste mesteren i” slam “; Christophe, den største mesteren for den” ubestridte mesteren “; 3. store mester Som vi sier i tilfeller som dette: La beste seier!

“Lee Quiz Champions”, 9. oktober, 21:05, Frankrike 2.