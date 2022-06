100 år etter tragedien vil monumentet til tolleren oppleve en ny innvielse

Monumentet til tollerne, som ligger langs rue d’Offignies i Dour, gjenåpnes fredag ​​24. juni klokken 19.00, 100 år etter tragedien som kostet to tollere livet. Dette monumentet har blitt erstattet like foran sin opprinnelige plassering langs den nye sykkelstien som grenser til rue d’Offignies.

«På denne måten vil monumentet bli bedre fremhevet”v, forklarer biblioteket til Dour, arrangør av arrangementet. Det er installert et pedagogisk panel som sporer historien til de to tollerne. Den har også som mål å gjøre forbipasserende oppmerksom på viktigheten av hekker og pilletrær. Nylig ble det plantet 120 piletrær og en 1750 meter lang hekk langs denne stien.

Tollbetjentenes monument ble først avduket i 1923 da en komité bestående av landsbyboerne og vennene til de to tollerne bestemte seg for å bygge et minnesmerke på åstedet for forbrytelsen i grenda Offignies en Dour. Og dette, etter dramaet om drapet på Alexandre Wilfrid Decot og Joseph Lucien Nanquin fra 24. juni 1922.

Dette monumentet, laget av blå stein og med en minneinnskrift, ble innviet 1. juli 1923. I anledningen ble det fremført taler og sanger under innvielsesseremonien.