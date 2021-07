100 år med Moto Guzzi – Rapport

Italienere er kjent for mange ting, en av dem er skaperne av latterlig vakre og kraftige motorsykler. Moto Guzzi har bidratt på en stor måte i drøye 100 år. Det er ikke en enkel oppgave, men Moto Guzzi er ikke noe selskap. Bare historien til dannelsen deres vil gi deg en ide om lidenskapen og innsatsen som gikk med å skape det legendariske merket.

Tre venner, flyingeniøren Carlo Guzzi, den dekorerte flygeren Giorgio Parodi og en erfaren pilot Giovanni Ravelli, ble fascinert av motorer og motorsykkelracing. De tre hadde tjenestegjort sammen i det italienske Royal Navy Aviation Corps, og historien forteller at Guzzi foreslo til Parodi og Ravelli, som entusiastisk ble enige om at de skulle gå inn i motorsykkelrommet når første verdenskrig var over. Ravelli døde i 1919 under en testflyging, og hans to venner ønsket å hedre hans minne med symbolet på militær luftfart. Siden den gang har ørnen til italiensk marin luftfart vært emblemet til Moto Guzzi.

RIKTIG RETNINGSLINJE

Samme år av hans død gjorde GP-prototypen (fra initialene Guzzi-Parodi) sin debut, men kom ikke til produksjon på grunn av høye produksjonskostnader, da den inneholdt en rekke daværende luftfartsteknologier, inkludert teknologi dual på . Imidlertid hadde prototypen potensiale, og 15. mars 1921 ble “Società Anonima Moto Guzzi” dannet. Grunnleggerne av selskapet var Emanuele Vittorio Parodi, en kjent genoisk skipsreder, hans flygesønn Giorgio Pardio, og hans venn, en flytekniker, Carlo Guzzi.

Kort tid etter lanserte Moto Guzzi en mer grunnleggende versjon av fastlegen, kalt Normale (ser du hva de gjorde der?). Normale var den første motorsykkelen som hadde ørens logo sammen med Moto Guzzi-merket. Den ble drevet av en horisontalt montert 500cc, 8 hk, ensylindret motor, parret med en 3-trinns girkasse. Det italienske selskapet gjorde bare 17 det første året og solgte det fra 1921 til 1924.

READ Hvordan fungerer Nobels fredspris nominasjoner? I 1928 la broren til grunnleggeren Carlo Guzzi, Guiseppe Guzzi, ut på en 6000 km rundtur til polarsirkelen i GT 500 Norge..

En annen viktig motorsykkel for Moto Guzzi var GT 500, med kallenavnet ‘Norge’ for å feire ekspedisjonen til det italienske luftskipet som gjorde den første bekreftede turen av noe slag til Nordpolen. Mens GT 500 fra 1928 brukte samme drivverk som Normale, hadde den forbedrede bremser og fjæring. Mer spesifikt var bakhjulsopphenget nå et svingesystem.

Konkurrerende selskaper og journalister skrotet denne motorsykkelen fordi teknologien ikke var bevist på den tiden. Hva Moto Guzzi gjorde for å løse dette var flott. Broren til grunnleggeren Carlo Guzzi, Guiseppe Guzzi, la ut på en 6000 km rundtur til polarsirkelen i GT 500 Norge. Han syklet gjennom Tyskland og Danmark for å nå Nordkapp i Norge trygt. Denne turen viste ikke bare at alle naysayers var gale, det beviste også motorsykkelens pålitelighet.

Elleve år senere, i 1939, flyttet Moto Guzzi inn i lettvektssegmentet med Airone 250. Den fortsatte å bruke den samme horisontalt monterte motorkonfigurasjonen, men ble redusert til 250cc. Denne motorsykkelen fikk rykte for å være sporty og lett, og den forble den mest solgte motorsykkelen med middels kapasitet i Italia i mer enn 15 år. Dette var ganske imponerende, med tanke på at det etter andre verdenskrig var de billigste syklene med lav kapasitet som solgte som hotcakes.

Moto Guzzi var det første motorsykkelfirmaet som begynte å bruke en vindtunnel..

Når vi snakker om mindre, billigere maskiner, ønsket Moto Guzzi også en del av den handlingen. Da lette motorsykler og scootere ble mer populære etter krigen, lanserte det italienske selskapet et trinnvis tilbud som heter Galleto. Det var en meget vellykket modell for selskapet, med 70 000 solgte enheter i løpet av den 16 år lange levetiden.

Etter andre verdenskrig så også 1950-tallet Moto Guzzi et revolusjonerende skritt i motorsykkelindustrien. Det italienske selskapet var det første som begynte å bruke en vindtunnel. Maskinrommet, som strekker seg ytterligere 32 fot, skal ha plassert et militæroverskudd på 900 hk Fiat V-12. Både motorsykkelen og føreren kunne få mest mulig ut av det mens de møtte vind på rundt 190 km / t. Vindtunnelen var den første i sitt slag i denne bransjen, men den sies å ha virket. I løpet av denne perioden introduserte selskapet flere racermaskiner med store “søppelkasser”, inkludert 500 GP-raceren med en V8-motor på 285 km / t.

‘Otto’ snur hodet og er med rette en V8-drevet motorsykkel.

Kallenavnet Otto (åtte på italiensk), den 499 cc store V8-racermaskinen produserte 78 hk i 1955. Denne motoren kunne kombineres med en 4, 5 eller 6-trinns girkasse, avhengig av racerbanen. Mens dette dyret av en motorsykkel ledet løp og postet raskere rundetider ganske ofte, lot den kompliserte og upålitelige motoren den aldri vinne et løp.

LIVET ER EN KARRIERE

Otto har kanskje ikke fått mange utmerkelser for Moto Guzzi, men det gjorde hans andre motorsykler sikkert. Det italienske selskapet hevder å ha 3332 seire i offisielle konkurranser! Moto Guzzi begynte å kjøre samme år som det begynte å lage motorsykler, med sin første seier på Targa Florio i 1921. Stanley Woods, som kjørte på Moto Guzzi, vant også klassene i lettvekt (250cc) og senior (500cc). Cc) 1935 Isle of Man TT. En av Moto Guzzi mest vellykkede racing maskiner, 250 Compressore scoret 11 seire i sitt første år med racing alene. Det sies at han slo til sammen 34 rekorder på 21 år. Ja, du leste riktig, den ble brukt som en racermaskin i 21 år.

READ Ukens vitenskapelige lenker »Explorersweb Bruno Ruffo vant det første 250cc verdensmesterskapet på en Moto Guzzi Gambalunghino i 1949.

Bruno Ruffo vant også det første 250cc verdensmesterskapet på den italienske Moto Guzzi-fabrikken i 1949. I 1951 ble han 250cc verdensmester for andre gang, med fire seire i sin Moto Guzzi. Moto Guzzis-ryttere tok også andre, fjerde, femte og sjette plassering samme år. Da Moto Guzzi trakk seg fra racing i 1957, hadde banerekorden 14 verdenshastighetstitler og 11 Tourist Trophy-titler.

På 1960-tallet introduserte Moto Guzzi 700cc V-twin-motoren som ble brukt i kjente modeller som V7 Special, V7 Sport, California og Le Mans. Selskapets nåværende utvalg består av V7, V9 og V85 TT, og alle bruker samme unike tverrgående V-tvillingmotordesign, om enn med mye mer moderne teknologi.

I desember 2004 ble Moto Guzzi en del av Piaggio Group, som er en gigant i tohjulsrommet. Dessverre ser det ikke ut som Moto Guzzi vil komme tilbake til sine spennende racingrøtter når som helst snart, men den gode nyheten er at selskapet fortsatt er fullstendig klar over sin bemerkelsesverdige arv. Selv i dag er motorsyklene sære i sin egenart og kjører som ingen andre. I 100 år til.

Se også:

20/20: 20 år med Honda Activa

Gratulerer med dagen Vespa: Feirer 75 år av ikonet