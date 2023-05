100 år med Sabina: «Regjeringen introduserte ulven i en sauefjøs i dårlig økonomisk tilstand»

Som de aller fleste flyulykker, er det ingen enkelt årsak til et dødelig utfall, men snarere en rekke medvirkende faktorer som samlet, og i mangel av passende korrigerende tiltak, resulterer i det motsatte av det som kreves: bevaring av den kollektive interessen, det vil si interessen til varer og mennesker.

Ved Sabinas konkurs kan det skilles mellom to kategorier av faktorer: eksterne faktorer og interne faktorer.

Eksterne faktorer:

Kongos uavhengighet ville utgjøre tre alvorlige problemer, og undergrave handelsforbindelsene som Sabina hadde opprettholdt med sin tidligere koloni og dermed en viktig inntektskilde.

Spesielt den fremtidige statusen til de kongolesiske linjene i innlandet som kan rømme fra Sabina samt tapet av den «keiserlige kyst»-karakteren til linjen mellom Belgia og Kongo. Som for øvrig tillot å bevare den konkurransebegrensende strategien som Sabina hadde praktisert siden slutten av andre verdenskrig.

Så er det skjebnen til Sabina-aksjene eid av kolonien som skulle gå tilbake til den uavhengige kongolesiske staten. Mange elementer som vil tvinge staten til å ta hastetiltak og som særlig vil føre til oppkjøp av 90 % av selskapets aksjer.

Ja, bortsett fra at de økonomiske resultatene allerede var katastrofale og at Sabina allerede på den tiden led en strukturell underkapitalisering, fullt båret av staten, som tvang den til å sette seg i (betydelig) gjeld for å fortsette utviklingen. Det er nettopp denne syke kroppen som skal vaksineres og utvikles en av de mest skadelige interne faktorene, som er «svikten i den politiske avkoloniseringen av Sabina».

Som om ikke det var nok, resulterte de to oljesjokkene som skjedde i løpet av 1970-årene i en økning i prisen på et fat olje, som steg fra mindre enn 2 dollar fatet i 1972 til mer enn 30 dollar i 1980.

Til slutt, liberaliseringen av kommersiell lufttransport, først lansert i USA på 1970-tallet, og Europas gradvise forbud mot å subsidiere nasjonale flyselskaper, som var, la oss ikke glemme, forretningsmodell Finansiering fra Sabina ville vise seg å være dødelig for et selskap:

1. Den har en sørgelig utilstrekkelig finansiell struktur til å håndtere dette paradigmeskiftet.

2. Den vil aldri gjennomgå restrukturering i ordets sterkeste forstand, bortsett fra implementeringen av en rekke «tvilsomme og derfor ineffektive forretningsplaner», som får oss til å snakke om interne faktorer.