12 år gamle Archie Batterspies ventilator hjernedød tirsdag på grunn av nettutfordring

Foreldrene sliter med å behandle Archie mens hjertet fortsatt slår, men ulike rettsavgjørelser har slått fast at babyen kan tas av respiratoren, selv om det er mot Archies ønsker.

Guttens mor appellerte til Storbritannias helseminister Steve Barclay og FN om hjelp, til ingen nytte.

Archie skulle kobles fra klokken 14 denne mandagen, men en britisk dommer avviste en anke i siste øyeblikk mot å avslutte omsorgen for gutten. Lagmannsretten gir familien kort tid slik at de kan vurdere andre virkemidler. Han må imidlertid avvennes fra respiratoren senere tirsdag.

«Vi forstår at enhver diskusjon om Archies behandlingsbeslutning er ekstremt vanskelig og smertefull,» heter det i brevet fra sykehuset, sitert av AP. «Men vi vil sørge for at du og familien din er så involvert som du ønsker å være. Sykehuset råder for eksempel foreldre til å sitte ved sønnens seng eller holde ham i armene «om mulig» på mandag.

Archie fikk en hjerneskade i en hendelse hjemme hos ham i april. Ifølge moren hans deltok han i en nettutfordring der deltakerne bevisst forsøkte å slutte. Legene sa at barnet ikke hadde kommet til bevissthet og var hjernedødt.