1,2 millioner belgiere eier et andre hjem: hvor kjøper de? Hva er profilen deres?

Strender, sol og lave priser. Favorittdestinasjonen for belgiere for et andre opphold i utlandet er Spania. Anns utvelgelse i fjor ble styrt av flere kriterier. «Det var klimaet, avstanden, og så var det levekostnadene,» sier hun.

200 tusen belgiere eier eiendom i utlandet. I fjor så vi en økning på 30 % i boliglån for kjøp av en annen bolig utenfor våre grenser. «Det er en måte å bli eier av 200 til 250.000 euro sjøveien i Spania. Det er fortsatt mulig her, mens på den belgiske kysten eller på den franske kysten er disse prisene for lengst borte,» sier han. sier David Zapico, eiendomsmegler.

Ni av ti kreditter er knyttet til kjøp fra oss. Ardennene øker i popularitet, i motsetning til den belgiske kysten. Kjøp av andre varer falt 33 % i fjor. Nesten 1,2 millioner skattebetalere eier mer enn én eiendom i Belgia eller i utlandet. Men 65 % av denne sekundære eiendommen er til leie. «Andre bolig betyr ikke alltid å ha en leilighet ved sjøen eller å ha en hytte i Ardennene. Dette inkluderer alle mennesker som har flere eiere og som har minst to eiendommer. For huset eller leiligheten hans og fra å investere i en leilighet. Det kan også være det faktum å være to personer, i et par, og ha to eller tre varerforklarer notarius Renaud Grégoire.

En av de to flere eierne er over 55 år. På den annen side eier bare 3 % av de under 35 år flere eiendommer. Med boliglånsrentene på vei opp, forventes aktiviteten å avta i år.