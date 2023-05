1200 år gammelt vikingskip oppdaget i Norge

Illustrasjonsbilde — Aastels / Shutterstock.com

Norske arkeologer har annonsert funnet av et 1200 år gammelt vikingskip. Identifisert av radarbilder, ble den gjemt under en haug på Karmoi-øya.

Salhushagen Gravplass

Hvis tumulus Salhushaken ble opprinnelig studert av Håkon Schedelijk for over et århundre siden, og gravearbeid tillot ikke fremheving av elementer som indikerte tilstedeværelsen av en båt. Viking. På den tiden var de eneste gjenstandene som ble funnet pilspisser og trespader. » Han var utrolig skuffet, og haugen ble ikke gravd ut videre på flere tiår. Håkon Reysson fra Universitetet i Stavanger forklarer.

Les mer De perfekt bevarte fossilene gir en unik utsikt over havene for 462 millioner år siden

I juni 2022 bestemte Ryerson og kollegene seg for å bruke bakkepenetrerende radar for å undersøke begravelsen. En teknologi som innebærer bruk av radarpulser for å avbilde og sondere underjordiske strukturer relativt nær overflaten.

Analyse av de innsamlede dataene avslørte et 20 meter langt fartøy som ligner på den berømte gravbåten Ösberg. Sistnevnte ble oppdaget i Sørvest-Norge i 1904 av Shedelik og arkeolog Gabriel Gustafsson, og ble funnet å være bemerkelsesverdig stor (22 meter lang) og inneholdt restene av to høyprofilerte kvinner.

Se mer

«Tom» gravhaug skjuler et 1200 år gammelt vikingskip https://t.co/MAPH71k2ip Live Science (@LiveScience) 28. april 2023

Størrelsen og plasseringen av det nyoppdagede fartøyet tyder på at det også ble brukt til begravelsen til et medlem av vikingeliten. En hypotese bekreftet av den tidligere oppdagelsen av en stor sirkulær steinplate nær tumulus, som sannsynligvis fungerte som et alter.

Les mer Fem steinstatuer som dateres tilbake til det 5. århundre f.Kr. ble oppdaget i Spania

Et stort kraftsenter

Vikingskipet som ble avdekket på øya Karmoy er ikke den første haugen som ble oppdaget, det var et stort maktsenter fra bronsealder til middelalder og hjem til Harlaut Fairhair, Norges første konge. Datoene for håndverket Storhag (779 e.Kr.) og Kronhag (795 e.Kr.) antyder at det tredje ble gravlagt på slutten av 800-tallet.

Da haugene ble reist, var de synlige fra det trange Karmasundstredet, og skilte Karmoi fra fastlandet og en stor sjøvei på den tiden.

Ifølge Reiersen kan skipet inneholde verdifulle gjenstander, i tillegg til mulige menneskelige levninger. Hva fremtidige utgravninger kan bekrefte.