123456 er nok en gang det mest brukte passordet

Årene går, og dessverre ser de for like ut når det gjelder de mest brukte passordene. Det avslører en undersøkelse fra Nord VPN.

Mindre enn et sekund å bli oppdaget

VPN har laget en liste kompilert i samarbeid med uavhengige etterforskere som spesialiserer seg på etterforskning av cybersikkerhetshendelser, ved å analysere en database på 4 TB. Totalt 50 land ble studert.

Noe som forteller oss at i Belgia er 123456 det mest brukte passordet, foran nytt medlem (sterkere ettersom det tar 1 dag å knekke), azerty, 123456789 og 12345.

Resten, takket være et interaktivt kart tilgjengelig på denne adressen, det lærer vi Belgia er et av landene med en middels risikoindeks (designet i henhold til antall oppgitte passord per innbygger) (i tre risikonivåer: lav, middels og høy).

Kort sagt, som hvert år, det haster mer enn å revurdere passordene dine og ringe en passordbehandler. For å unngå å bruke en rekke tall, ditt eget etternavn eller Onedirection; Liverpool og Dauphin; tre svært populære alternativer i år.