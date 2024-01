13 år gammel spiller blir bare menneskelig for å mestre Tetris

En 13 år gammel spiller ble det eneste mennesket som fullførte spillet. Willis Gibson, alias «Blue Scooty», skrev videospillhistorie. Han ble den første personen som slo videospillet Tetris på NES-konsollen. Spilleren oppnådde denne bragden under semifinalen i 2023 Classic Tetris World Championship (CTWC), og slo tre verdensrekorder i en enkelt 40-minutters kamp. Den populære eu-videoen ble tvunget til å krasje, vise en stillbilde og sende ut kontinuerlig lyd. Fans av spillet ser allerede frem til nye utfordringer, med tanke på muligheten for å bryte nivå 255, grensen som tar spillere til nivå 0, som representerer den ultimate utfordringen i Tetris. Den store Nintendo-klassikeren vil feire sitt 40-årsjubileum i juni.

Paris er nominert til verdensmesterskapet i League of Legends 2024

Den franske hovedstaden kunngjorde i en pressemelding innstillingen for kvartfinalene og semifinalene i den prestisjetunge videospillkonkurransen, i forkant av finalen som avholdes i London i november 2024. Riot Games, utgiveren av League of Legends, bekreftet informasjonen i en pressemelding timer senere. En av årets viktigste begivenheter i eSport-scenen, begivenheten er satt til å finne sted fra 17. til 24. oktober 2024 på den splitter nye 9000-seters adidas Arena i det 18. arrondissementet. Bygget for Paris og de olympiske leker i 2024. Det var en retur til Paris for konkurransen, der finalen i 2019-utgaven ble arrangert foran 20 000 tilskuere samlet på Accor Arena.

En hund prøver å «speedrun» i en sport i 1985

AGDQ Foundation-arrangementet vil føre til en ekstraordinær «speedrun» med en hund som er villig til å gjøre hva som helst for å oppnå en bragd. Speed ​​running handler om å fullføre et spill så raskt som mulig. Fra 14. til 21. januar vil 2024-utgaven av AGDQ finne sted. Blant årets deltakere er det en hund: Peanøttsmør. Denne bedårende Shibaen har utviklet unike evner som lar ham spille videospill, hovedsakelig gyromitt. Dette Nintendo-produktet ble opprinnelig lansert i 1985 på NES.