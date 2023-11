13. november 2023 kl. 17.25 trakk Orsted seg ut av Havvindforbundet i Norge.

Orsted har trukket seg fra å by på havvindprosjekter i Norge, sa en av partnerne mandag.

Tidligere denne måneden forlot det danske selskapet, verdens ledende produsent av vindmøller til havs, to havvindprosjekter i USA, og tok en nedskrivning på 5,6 milliarder dollar knyttet til eksploderende kostnader på grunn av renter og forsyningsbegrensninger.

«Orsted har informert oss om at de vil trekke seg fra videre deltakelse i havvindutbygginger i Norge på grunn av prioritering av investeringer i porteføljen og derfor vil deltakelsen i partnerskapet opphøre,» sa selskapet. Norske selskapet Bonheur ASA i en pressemelding.

Ørsted kunne ikke umiddelbart nås for kommentar.

Et 100 % datterselskap av Bonheur, Fred. Olson Seawind ASA, tidligere Fred. Olsen Renewables AS og den norske kraftprodusenten Hafslund har dannet et konsortium kalt Blaavinge for å delta i planlagte anbudskonkurranser for havvind i Norge i 2021 med Orsted.

Norge har satt en frist til 15. november for søknader om prekvalifisering til bottom-up offshore vindanbudet.

Fred. Etter at Ørsted trekker seg fra konsortiet, kan ikke Olsen Seawind og Hafslund lenger delta i anbud på nedstrøms vindturbiner, sa Bonheur. De planlegger imidlertid fortsatt å jobbe med et anbud for flytende havvindmøller.

Norge har ennå ikke kunngjort en anbudsdato for havvindmøllene. (Rapportering av Nerijus Adomitis; av Susan Fenton)