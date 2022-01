13-tommers MacBook Pro utløper snart i midten av 2012

I midten av 2012 kunngjorde Apple at 13.3 “MacBook Pro ville bli erklært” arv “av Apple 31. januar. Makromerer. Dette er det siste trinnet før det blir permanent foreldet: dette betyr at Apple slutter å levere deler som er kompatible med Apple-butikker og autoriserte servicesentre. Reparasjoner er alltid mulig ved havari, men innenfor rammen av tilgjengelige arealer: det kan være svært vanskelig inntil total foreldelse er meldt innen to år. Du kan se listen over gamle og utløpte varer På denne siden.

I midten av 2012 var 13,3″ MacBook Pro den siste modellen som hadde en innebygd CD/DVD-stasjon, som var i salg frem til oktober 2016. Det er et svært rimelig alternativ til modeller med Retina-skjermer, noe som forklarer denne sene foreldelsen, spesielt påliteligheten og den optiske stasjonen med en andre lagringsventil.Det gir interessante muligheter for forbedringer for enkeltpersoner som ønsker å endre, det er en modell som markerer sin tid og er i ferd med å bli forlatt.