5 km Den norske løperen Beth Potter løper to sekunder raskere enn Beth Potters 14:41 for å skape en kvinnes raskeste tid i løpet, men i likhet med Storbritannias identitet er det lite sannsynlig at den blir anerkjent

Carolyn Crowdal så en blemme klokka 14:39 på 5 km lørdag (1. mai), men det blir kanskje ikke anerkjent som verdensrekord som Beth Potters 14:41 fra den siste pallen 5 km i Storbritannia.

Crowdall gikk tom for tid på et show på Marut Court i Norge. Dette er raskere enn den offisielle verdensrekorden som Beatrice Sepkoch holdt 14.43. Som Norges Friidrettsforbund foreslo på sosiale medier, er det imidlertid spørsmål om det blir anerkjent.

De sa: «Alle anstrengelser gjøres for å sikre at tiden blir anerkjent, men du (Caroline) er den beste i verden og et forbilde.

Mye har blitt laget av ‘supersko’, så platebøkene skrives om. Han hadde på seg Potter Asix-sko da han løp 14:41, mens Crowdall hadde på seg Adidas klokken 14:39.

Les mer: Beth Potter vinner verdensrekordtid på pallen 5 km / t

Det 30 år gamle mannskapet spesialiserer seg på 3000 meter stigning og overvinner hindringer og 10.000 meter.

Han konkurrerte i OL 2012 og 2016, tidligere i dag i sitt 5000 meter løp kl 14: 51,66 og 15:04 på 5 km.

» For de siste atletiske nyheter, begivenhetsdekning og oppdateringer, sjekk ut AW Hjemmeside Våre sosiale mediekanaler Twitter, Facebook Og Instagram