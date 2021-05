15 fantastiske bilder av Norge som får deg til å ønske å besøke

Berømt som et av de vakreste landene i verden, Norge Den er fullpakket med iøynefallende landskap og elegant, skandinavisk stil.

Fjordene, mangfoldige opplevelser og dramatiske skjønnhet sørger for Europeisk destinasjon et sted på mange bøtterlister, og hvis du ikke har utforsket Norge før, vil disse vakre bildene inspirere deg til å besøke.

SEIL FERIE TIL NORGE MED CL

Fra de nordlige lyspunktene (Tromsø, Nordkapp og Lofoten) til de fantastiske naturomgivelsene (Eidfjord, Flamsdalen og Geirangerfjord), er det ingen mangel på fantastiske severdigheter å se i Norge.

Vi er så sikre på at du vil bli forelsket i Norge etter å ha sett disse postkort-perfekte bildene at vi har gitt deg fire eksklusive landsbyferier å kombinere.

Hvis planene dine etter pandemien innebærer å kjøre naturskjønne tog, er det en episk tre-ukers Arktis Rail Escape on the Amazing Flam Railroad det kan være for deg. Eller du kan se det vakre Norge Fjorder med tog og cruise i 12 dager.

For en vinterferie vil du aldri glemme Bli med væranker Carol Kirkwood når hun opplever Arktis og være vitne til det fascinerende nordlyset. Og du finner ikke en mer underholdende måte å se de dypblå fjordene enn i en cruise med TV-kokker Hairy Bikers.

Fortsett å rulle for å se Norge i all sin prakt med våre 15 fengslende bilder …