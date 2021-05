£ 15 millioner kjøleoppbevaringsplan for å skape 50 arbeidsplasser i Grimsby, ettersom legitimasjon for matbyer fremheves

Det er foreslått en matlogistikkutvikling på 15 millioner pund som vil skape 50 arbeidsplasser for Europarc Grimsby.

Det er avduket planer for et massivt nytt temperaturkontrollert anlegg, sammen med et tre-etasjes kontorkompleks, da familieeide HSH Coldstores søker å øke fotavtrykket betydelig.

Utvikler Wykeland Group har søkt North East Lincolnshire Council om tillatelse til å bygge det toppmoderne anlegget, som dekker 171.000 kvadratmeter av byens flaggskip inngangssted.

Jobber vil bli opprettet i kjølehusdrift, lager- og kontoradministrasjon, samt lederroller.

Anthony Howard, administrerende direktør i HSH, sa: “Denne utvidelsen er nødvendig på grunn av den økende etterspørselen etter lagring fra eksisterende og potensielle nye kunder.

“Jeg er veldig spent på at vi vokser og Europarc er det perfekte stedet med sine fantastiske veiforbindelser og andre matbaserte virksomheter på stedet for dette spennende nye anlegget.

“Vi er veldig stolte av å samarbeide med Wykeland for å investere i lokalsamfunnet og øke økonomien.

“Det er flott at vi er i posisjon til å utvide i dagens klima, men det er bare mulig takket være det harde arbeidet og dedikasjonen til hele teamet vårt.”



(Bilde: UMC Architects)



Grimsby har den høyeste konsentrasjonen av kaldlagringsinfrastruktur i Europa, som inneholder både råvarer, for eksempel fisk, samt bearbeidede retter som er klare til å komme i kjøling.

MSM har støttet næringsmiddelindustrien i over 50 år og har allerede 130 ansatte, med tre eksisterende steder i byen, samt andre virksomheter i Redditch, Worcestershire.

Dens søstertransportselskap, SAL Commercials, driver mer enn 40 kjølekjøretøyer på de fire stedene, samlet samlet mer enn to millioner miles i året.

Tidligere i år ble HSH en del av Constellation Cold Logistics-nettverket og kjøpte en majoritetsandel ved å slå seg sammen med lignende virksomheter i Belgia, Nederland og Norge under kontroll av Arcus Infrastructure Partners.

Lakesides planer inkluderer 28 køyeplasser for lasting og lossing av varer og en 80-plassers parkeringsplass utstyrt med elektriske ladepunkter på det 12 mål store området, til høyre for Europarc ‘loop’ -inngang, nær sjømatbasen Morrisons. ved siden av A180.

Det foreslåtte nye anlegget vil oppnå en BREEAM-vurdering på “veldig bra” når det gjelder bærekraft og er beskrevet som i stand til å “integrere estetisk med eksisterende bygninger.”

Hvis godkjent, sikter HSH Coldstores til at den skal være i drift innen midten av 2022.

Utviklingen beskrives som en fortsettelse av den langsiktige historien om vekst og investeringer i Europarc, et valgsted som har forbedret Grimsbys rykte som et stort moderne senter for matproduksjon, prosessering, lager, distribusjon og tilhørende tjenester., Basert på dens fiskearv. .

Det er ingen bedre tid å følge med på økonomiske og forretningsnyheter i regionen din. Ved å abonnere på våre daglige nyhetsbrev, e-postmeldinger og ukentlige sammendrag fra alle større bransjer, får du vår journalistikk direkte via e-post. For å registrere deg, få mer informasjon og se alle våre nyhetsbrev, følg lenken her

Wykeland har utviklet den i faser over mer enn to tiår, med de siste investeringene, inkludert to nye bygninger på til sammen 45.000 kvadratmeter, hvorav den største nå er okkupert av matemballasjeprodusenten Ultimate Group.

Skrogbasert utviklingsdirektør Jonathan Stubbs sa: “Vi er glade for å samarbeide med HSH Coldstores for å skape et spesialbygd anlegg som vil tillate en veletablert Grimsby-virksomhet å fortsette å vokse og skape nye arbeidsplasser.

“Denne foreslåtte utviklingen vil legge til et annet prestisjefylt anlegg i forretningsparken og fortsette Europarcs eksepsjonelle oversikt over å beholde virksomhet og arbeidsplasser i Nordøst-Lincolnshire, samt å tiltrekke seg betydelige interne investeringer til området.”

Europarc har nå mer enn 850.000 kvadratmeter utviklet næringsareal, med mer enn 2500 ansatte ansatt på nettstedet.