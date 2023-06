15-tommers MacBook Air M2 beviser at EU har rett

iFixit-siden har begynt på en fullstendig riving av den nye 15-tommers MacBook Air M2. Operasjonen er kompleks og er enig med EU om sitt nye regelverk.

Når det gjelder å beskytte forbrukeren og komme videre, liker EU å regulere den nye teknologisektoren for å begrense merkevarer. Denne uken tok han et skritt mot forpliktelsen om bedre tilgang til komponentene og spesielt til batteriet på smarttelefonene våre.

Apples nyeste 15-tommers MacBook Air M2 illustrerer poenget godt. Til tross for merkets bærekraftsløfter, er dette en vanskelig maskin å ta fra hverandre og reparere.

«En elendig opplevelse»

Plassen jeg fikser det laget av en av hans berømte rive for å vurdere reparerbarheten til enheten.

Det er enkelt, den generelle designen er veldig lik 2022 13-tommers modellen med de samme feilene. Nettstedet snakker om en «elendig» opplevelse når det kommer til å måtte bytte batteri eller få tilgang til enhetens logiske kretser. Dette innebærer mange interne kontakter å koble fra og dusinvis av skruer å fjerne.

Flyttingen til 15-tommer gjør det fortsatt mulig å endre størrelse på visse komponenter som høyttalerne, som er revidert oppover. Batteriet hopper også til 66,5 Wh og iFixit bemerker at ladingen bør gå raskere takket være en økning i celletall.

15-tommers MacBook Air M2 endte med en 3 av 10 reparasjonsvurdering fra iFixit. Vi er veldig langt unna de gode karakterene iPhone har fått på samme sted. Forhåpentligvis vil Apple forbedre sin interne design i fremtidige generasjoner for å tillate bedre reparerbarhet. Hvis ikke, forventer vi at EU tar steget opp til PC-markedet for å tvinge produsentene til å gjøre det.

