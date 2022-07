1,50 euro i Frankrike mot 2 euro her: Hvorfor skulle drivstoff være dyrere i Belgia?

Det er to grunner til denne store prisforskjellen.

Blant våre naboer bestemte regjeringen seg for å hjelpe familier. Hvordan? Rabatten er for tiden 18 øre literen. Den reduksjonen vil falle til 30 cent per liter i september, før den faller til 10 cent i oktober og november.

På hjemmebane forteller Ecolo oss imidlertid at det pågår diskusjoner rundt temaet avskrivninger, og at en beslutning vil bli tatt i budsjettmøtet i begynnelsen av skoleåret. Ecolo understreker at beslutningene som vil bli tatt på det tidspunktet tar sikte på å hjelpe innbyggeren til å møte økningen i drivstoffprisene og at partene ønsker å finne den beste strategien for å berøre innbyggerens lommebok så lite som mulig.

«Det er et spørsmål om politisk vilje,» bekrefter Olivier Nerink, teknisk direktør i den belgiske føderasjonen for drivstoff- og drivstoffhandlere (BRAFCO), sammen med våre kolleger fra RTL.

Dessuten, etter at den franske regjeringen truet med å pålegge ytterligere skatter, valgte TotalEnergies å senke prisene, noe som tvang resten av markedet til å følge det. Gruppen ønsket ikke å snakke om noen slik gest i Belgia.