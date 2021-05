160D Demac til Crane Norway

Crane Norway har også levert 160 tonn Demac AC 160-5 All Terrain Crane til den forhandlerbaserte Nordic Crane Mid-Norge i Trontheim.

Den femakse vekselstrømmen har en 160-56m hovedheis og en 33m dobbel svingveiutvidelse. Funksjonene inkluderer Teams IC-1 Plus kranstyringssystem, dets dynamiske startkontroll og uavhengige bakakselstyring. Demac tilbyr en total bredde på 2,75 meter og en total lengde på 14,5 meter, og hevder å være en av de minste kranene i sin klasse. Nordic Crane Mid-Norge Crane brukes primært i olje- og gassindustrien og til transport- og byggeprosjekter, selv om den første jobben var å jobbe på en vindpark.

Crane Norway General Manager, Tront Helge Skrting sa: “Mange kraner av denne modellen er allerede i flåten vår. Når det gjelder ytelse og pålitelighet, overlater de ikke mye å være ønsket. Derfor bestemte vi oss for å få tilbake en Demac AC 160-5. ”

Med hovedkontor i Sola, vest for Stavanger, er Crane en del av Norges hovedentreprenør, Stangland. Kraneteamet består av seks operative selskaper – Nordic Crane Shore, Nordic Crane West, Nordic Crane Mid-Norge, Nordic Crane North, Nordic Crane Engineering og Nordic Crane Oslo – som driver en flåte på mer enn 300 kraner med en kapasitet på over 500 tonn og lattes. Per 650 tonn.