17 hunder ble funnet av en tenåring uten vann og mat, to døde i kjelleren.

Et titalls hunder ble funnet uten vann eller mat i et hus i Pas-Lieu.

Det er et hus, hvis indre tilstand er ubeskrivelig, begynner Nordens stemme. Gendarmer, denne onsdag morgen, funnet der, basert på redsel, helse og spesielt der staten sympati for hunder. For det meste små hunder av typen Yorkshire som bjeffet fra huset og garasjen, på lørdag krysset en tenåring sammen med datteren sin og svigerinnen rue de Guercinis i landsbyen Pas-Leu. Avance-on-Help. Jacqueline Boulanger kalte SPA av Hirzen og gendarmene i Avesnes-sur-Helpe.

Det var planlagt å gå inn i huset denne onsdag morgen, i nærvær av eieren. Utsikten innvendig er forskjønnende. Det har samlet seg kloakk i etasjene i første etasje. Folk som kommer inn i huset ser små hunder med tomme boller og ingen sjanse til å drikke, som går fra et rom til et annet, helt forvirrede hunder.

I stuen er det en Yorkshire på sengen. En av hans medarbeidere er i nærheten. Hvor mange totalt er det i huset og garasjen? Av de sytten vil to til slutt bli funnet døde i kjelleren, dessverre Våre kolleger fra La VDN.